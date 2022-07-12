人民网北京7月12日电 （记者杨曦）近日，市场监管总局发布2022年第22号公告，批准《超声功率计量器具检定系统表》等16项国家计量技术规范发布实施。

在几何量计量领域，制定发布JJF1978—2022《球杆仪校准规范》。球杆仪是一种高精度测量设备，可快速、便捷地检测数控机床两轴联动性能和动态轮廓精度，广泛应用于高端机床、飞机制造、智能制造等先进制造产业。该规范的发布与实施将有效解决球杆仪的量值溯源问题，为提高我国制造业的计量能力，促进计量支撑制造业的发展起到积极作用。

在流量计量领域，制定发布JJF1971—2022《叶轮式风速计校准规范》。叶轮式风速计是风速测量仪器，广泛应用于国防、疾控、消防、厂矿、医药卫生等行业领域。该规范的发布填补国内空白，改变了叶轮式风速计长期以来缺乏相应计量技术规范的状况，确保叶轮式风速计校准工作有据可依，该规范的实施将有助于叶轮式风速计产品质量提升，最终保证应用于各行业领域叶轮式风速计的量值准确可靠。

在声学计量领域，修订发布JJG2050—2022 《超声功率计量器具检定系统表》（代替JJG2050—1990）。超声功率是诊断、理疗与治疗超声设备中的重要参数，直接关系临床应用的安全性和准确性，是医用超声国际标准、国家标准和行业标准的关键参数，也是声学领域国际关键比对的基本物理量之一。该检定系统表的修订发布将更好规范医用超声设备的计量性能，为声功率的准确测量和服务医用超声产业提供基础支撑。

在光学计量领域，修订发布JJG1035—2022 《通信用光谱分析仪检定规程》（代替JJG1035—2008），制定发布JJF1975—2022《光谱辐射计校准规范》和JJF1976—2022《平均颜色温度标准灯校准规范》。此次制修订的的光学计量领域技术规范，将更精准有效地保障光通信、光谱辐射及相关领域中的光谱特性量值的统一与准确。尤其是《平均颜色温度标准灯校准规范》，为电光源产品颜色参数的检验检测及照明舒适度评价提供支撑，有助于健康照明产品的评价、推广和应用。

在电离辐射计量领域，制定发布JJF1979—2022《放射性惰性气体监测仪校准规范》。该规范的发布与实施，为放射性惰性气体监测仪的计量特性校准提供统一、规范、科学的技术依据。为保障放射性惰性气体活度监测结果的准确可靠、提升核设施气态流出物排放量监管、推动放射性惰性气体监测仪技术国产化提供计量支撑。

在环境化学计量领域，制定发布JJF1977—2022《水中挥发酚在线监测仪校准规范》。规范的发布与实施为仪器厂家和使用者提供了详细的校准方法和量值溯源依据，对保障仪器品质，进一步完善水质自动监测质量体系，提升环境预警监测能力建设有重要意义。

在电磁计量领域，修订发布JJG1148—2022《电动汽车交流充电桩检定规程》（试行）和JJG1149—2022《电动汽车非车载充电机检定规程》（试行），本次修订提高了规程的适用性和现场检定效率，明确电动汽车充电桩（充电机）的计量要求，推进电动汽车产业快速健康发展。

在时间频率计量领域，制定发布JJF1980—2022《道路交通技术监控系统时间参数校准规范》。规范为道路交通技术监控系统中时间参数的校准提供技术依据，下一步的实施将有效解决道路交通技术监控系统时间量值溯源难题，保障其系统时间的准确可靠，为公平、公正执法提供取证依据，助力智慧交通标准化、规范化。

在生物计量领域，制定发布JJF1972—2022《负压救护车医疗舱性能参数校准规范》、JJF1973—2022 《移动生物检测实验舱性能参数校准规范》和JJF1974—2022《生物降解试验中接种物活性定量测量方法》。规范为负压救护车医疗舱和移动生物检测实验舱计量性能的日常校准提供了方法指导，也为质量控制和日常维护提供了技术支撑。规范的发布和实施将有效支撑新冠肺炎等重大危害公共生物安全疫情的防控，保证化学品生物降解性数据质量符合全球化学品管理要求。

在医学计量领域，修订发布JJG 892-2022《验光仪检定规程》（代替JJG 892-2011）。此次修订将为验光仪的强制检定工作提供更加完善的技术手段和法规依据，确保验光仪各项功能参数测量准确，有效支撑教育部、卫生健康委、市场监管总局等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的贯彻落实，切实发挥计量在防控近视、保护儿童青少年视力健康方面的基础保障性作用。

在新材料与纳米计量领域，制定发布JJF1981—2022《纳米压入仪校准规范》。该规范的发布与实施，为微纳米薄膜材料和器件在研发和产业应用中使用纳米压入仪，对被测对象的力学性能测量的准确性和结果等效可比提供法制依据和规范指导，为促进微纳米薄膜材料和器件在相关产业的应用提供计量支撑。

(责编：杨曦、吕骞)