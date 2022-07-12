原标题：追踪量子信息可能是寻找外星生命关键

科技日报北京7月11日电 （实习记者张佳欣）寻找外星人一直让科学家着迷，他们不断研究以寻找方法来揭开宇宙的神秘面纱。研究人员在近日的《物理评论D》中报告说，光粒子可在遥远的星际距离传输，而不会失去其量子特性。这意味着量子信息可能是与外星人交流的一种可能方式，科学家通过扫描这些信号或许能找到一些外星生命的证据。

科学家们目前正在开发基于地球的量子通信，这是一种使用量子粒子发送信息的技术，有可能比标准或经典通信更安全。在论文中，理论物理学家阿尔琼·贝雷拉说：“如果有外星人，且他们聪明的话，他们可能也采用了量子通信。”

量子通信的一个主要障碍是退相干，即量子粒子在与周围环境相互作用时失去相干性。贝雷拉表示，量子态非常微妙，但如果有任何形式的外部相互作用，这种状态就会被破坏。

由于太空中物质的平均密度比地球上的要小得多，可以预计粒子在“屈服”于退相干之前会“旅行”得更远。因此，研究人员计算了光，特别是X射线穿过星际空间的距离。

他们发现，X射线光子不仅可穿越银河系，还可能传播数十万光年甚至更远的距离。

基于这些发现，研究人员考虑了搜索外星人量子调度的策略。一种潜在的通信类型是量子隐形传态，在量子隐形传态中，一个遥远粒子的性质可转移到另一个粒子上。由于这项技术既需要量子信号，也需要经典信号，科学家可同时寻找这样的信号来识别任何外星量子密文。

研究人员称，当在星际水平上传输时，退相干问题发生的可能性要小得多，这就是为什么量子通信可能是寻找外星文明信号的关键。

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