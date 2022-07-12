寇 文

原标题：7月星空，月亮唱主角

7月已是盛夏时节，天气逐渐开始变得炎热、潮湿。7月也是孩子们的“快乐月”，因为学生陆续开始放暑假了。暑假期间，如果有机会可以来一趟郊外消暑“亲子游”，顺便还可以关注一下头顶的星空。这些由月亮“领衔”的星空好戏，将伴随大家度过炎炎夏日夜。

7月14日 超级月亮

月亮在一个椭圆轨道上绕地球运转，轨道上距离地球最近的那一点被称为近地点，如果在近地点附近又恰逢满月，月亮看起来就会“又大又圆”，这就是所谓的“超级月亮”，天文学上叫近地点满月。6月14日，我们曾经迎来过一次“超级月亮”。但其实，7月14日的超级月亮才是今年最大的满月。

月亮在近地点时，距离地球大约36万千米，在远地点时距离地球40万千米以上。正是因为这一差别，最大满月比最小满月的视直径大了约14%，面积大了约30%。不过，这种差别虽然很明显，但如果不是训练有素的天文学家以及天文爱好者，没有参照物做对比，仅凭肉眼也很难分辨。

这次满月的时间是在7月14日的凌晨2点38分，月亮经过近地点的时间则是在7月13日17点06分，两者之间仅相差9.5个小时。而6月14日的“超级月亮”，满月则是发生在月亮经过近地点之前，两者也只相差了11.5个小时。这次“超级月亮”只比6月的“超级月亮”大了10角秒左右，远在人的肉眼分辨程度之下，看起来大小似乎是完全一样的。值得一提的是，由于满月时间是在14日的凌晨，因此在13日晚上赏月更加适合，大家千万不要等到14日晚上。

7月16日 土星合月

7月16日早晨4点17分会出现土星合月，土星和月亮最近时相距约4度。从现在开始，土星的观测条件将越来越好，已不需要像前两个月时那样，要在后半夜观测。目前土星在日落后不到2个小时就会升起，而且升起的时间会越来越早。

这次土星合月在15日晚上观测比较好。当天天黑后一个多小时，土星和月亮将先后从东方偏南的地平线上升起。当日土星的亮度为0.5等，看起来很亮，比织女星稍暗，比牛郎星要亮一些。由于刚过满月一天多，月亮看起来还是一轮圆月。土星在月亮的左侧，相距大约7度，两者都位于摩羯座。随着时间推移，它们越升越高，两者之间的距离慢慢接近，到16日早晨天亮前，运行到西南方天空。

土星到太阳的距离在太阳系的行星中排在第六位，是人们用肉眼所能轻易看到的最远的一颗行星。土星的公转轨道半径稍大于9.5个天文单位，大约是14亿千米。由于距离太阳较远，土星在轨道上运行的平均速度只有约9.6千米/秒。绕太阳一周大约要用29年半。是五大行星中在天空中运动的最慢的一个，也是和地球的会合周期最短的一个。

所谓会合周期对于土星这样的外行星来说就是两次冲日之间所要经过的时间，大约需要378天，也就是土星冲日的时间每年要比上一年推迟13—14天。比土星距离太阳更近的木星和地球的会合周期要399天，每年冲日要比上一年推迟一个月多一点儿。

土星属于气态巨行星，个头在太阳系的行星中居第二位，仅比木星稍小。它的平均密度很小，每立方厘米只有不到0.7克，比水的密度还要小。如果能找到一个足够大的海洋，土星是可以漂在海里的。土星是望远镜中看起来最漂亮的天体，因为它有一个美丽的光环，用30倍左右的望远镜就可以看到，如果是100倍以上的望远镜可以把土星的光环看得非常清晰。

7月21日 月掩火星

本月除了7月10日月掩天蝎座δ星之外，还有一次值得一看的月掩星，这次被遮掩的是大名鼎鼎的火星。这次月掩火星发生时间是在7月21日深夜，在亚洲东北部可见，我国东北部分地区可以看到掩食的后半部分，其他地区由于整个掩食期间，月亮都在地平线以下，因此完全看不到这次月掩火星。

7月21日，月亮呈现出的样子是大约有40%的部分被照亮。掩星过程是火星从月亮的亮面进入月亮背后，从暗面重新出现。在我国只有黑龙江和吉林等地能看到这个过程的后半部分，也就是火星从月亮后面再次出现的景象。不过，火星并不会“一下子”从月亮后面完全现身，这是因为火星有一个小小的视圆面，从月亮后面完全出来需要一个将近20秒的过程，因此火星看起来是逐渐变亮。掩始阶段，由于月亮还没有升出地平线，所以无法观测。

对于北京地区的观测者来说，虽然无法欣赏到月掩火星的过程，但在午夜过后的几分钟，就可以看到月亮从东方偏北升出地平线，届时亮度0.3等的红色火星在月亮右侧，相距只有半度多，两者距离如此接近也比较难得，值得一看。

7月27日 金星伴月

7月27日凌晨，我们可以在天亮前的东方偏北的低空中，欣赏到精彩的金星伴月天象。当日日出前1个多小时，明亮的金星和一轮弯弯的月亮从东方偏北的地平线升起，月亮在左、金星在右，两者之间相距约4.5度。7月27日是农历五月二十九，距离朔月仅有两天，月亮是一丝非常细的残月，刚升出地面时可能还不如明亮的金星容易看到。金星与月亮这两个夜空中最亮的天体近距离相会，是难得一见的景象，值得摄影留念。（作者系北京天文馆高级工程师）

(责编：罗知之、陈键)