创历史新高！上半年我国新开工重大水利工程项目22项 完成水利建设投资4449亿元
人民网北京7月12日电 （记者王仁宏）7月11日，水利部召开2022年上半年水利基础设施建设进展和成效新闻发布会。水利部副部长魏山忠介绍，今年上半年，水利工程建设取得显著成效，新开工重大水利工程项目22项，完成水利建设投资4449亿元，均创历史新高。
“今年上半年，水利工程建设取得显著成效，充分发挥水利有效投资对拉动经济增长、增加就业岗位、增进民生福祉等方面的重要作用。”魏山忠表示。
今年上半年项目开工明显加快。新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元，其中，投资规模超1亿元的项目有750个。在重大水利工程开工方面，在1月—5月开工14项的基础上，6月份又开工8项工程，上半年投资规模1769亿元。
今年上半年工程建设明显提速。一批重大水利工程实现重要节点目标，完成投资大幅度增加，重庆渝西、广东珠三角水资源配置等工程较计划工期提前。农村供水工程建设9000余处，完工3700余处，提升了1688万农村人口供水保障水平。病险水库除险加固、中小河流治理、大中型灌区改造、中小型水库建设等项目建设进度加快。目前，在建水利项目2.88万个，施工吸纳就业人数130万人，其中农民工95.7万人。
今年上半年投资强度明显增大。1月—6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%，其中广东、浙江、安徽3省落实投资超过500亿元。在地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。水利建设投资完成4449亿元，较去年同期提高59.5%，广东、云南、河北3省完成投资300亿元以上。
魏山忠表示，水利部将进一步加大组织推动力度，做好工程安全度汛，抓好安全生产，强化质量控制，确保完成年度水利建设各项目标任务，为保持经济运行在合理区间作出水利贡献。
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