人民网北京7月12日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，今年上半年，中越跨境货物列车累计开行173列、发送集装箱货物5196标准箱，同比分别增长19.3%、26.3%，呈现稳中有进的良好态势。

今年以来，随着区域全面经济伙伴关系协定生效红利持续释放、中国至东盟自由贸易区建设不断深化，中国与东盟的经贸合作保持强劲增长势头。以此为契机，中国铁路南宁局加大营销宣传力度，加强与广西壮族自治区内商会、外贸物流企业沟通合作，积极组织货源，促使中越跨境货物列车开行需求持续上涨、“朋友圈”不断扩大。目前，中越跨境货物列车集货地已覆盖自治区内外20多个地市。

为提高列车开行效率、更好满足跨境货物运输需求，南宁局按照“一品名一方案”原则，为客户量身制订运输方案，主动承接公路、海运转移货源，确保外贸产业链供应链稳定畅通；持续优化运输服务，对跨境货物实行优先受理、优先承运、优先配空、优先装车、优先挂运，协调海关部门开辟“一次报关、一次查验、一次放行”绿色通道，提高货物通关效率。今年6月，“铁路快通”模式实现跨区域双向贯通，南宁至越南河内的中越跨境货物列车运输时间进一步压缩，基本实现“一日达”。

下一步，南宁局将继续高质量开行中越跨境货物列车，为促进中国与东盟经贸往来提供有力运输支撑。

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