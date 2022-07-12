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多举措保障未成年人健康“触网” 短视频平台启动暑期专项治理

2022年07月12日10:57 | 来源：光明网
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原标题：多举措保障未成年人健康“触网” 短视频平台启动暑期专项治理

　　7月11日，抖音发布公告，启动“2022年暑期未成年人保护专项治理”，将从不良内容治理、直播消费巡航和拦截、加强安全教育等方面，保障未成年人暑期用网安全。

　　公告显示，抖音将通过技术、产品和运营手段，挖掘清理侵害未成年人权益、危害未成年人身心健康的内容，对相关话题、直播间、账号等将进行梯度处罚。

　　一直以来，抖音禁止未成年人直播、充值、打赏消费和提现。暑假期间，抖音将加强巡航，如发现未成年人冒用成年人账号直播或与成年人共同出镜，将对直播予以提示和拦截。同时，预防未成年人直播消费的巡航和拦截机制也将继续加强，如系统检测到消费账号疑似未成年人，将立即对账号弹窗并要求实名认证，如用户拒绝认证，本次消费将被拦截；如认证为未成年人，账号将禁止任何充值、消费行为。

　　对于未经监护人允许的未成年人打赏消费，抖音建立了专项客服团队进行处理，一经核实，将在24小时内予以全额退款。抖音此前发布的数据显示，从申请到核实、退款，97%的相关退款在24小时内完成。据介绍，暑假期间，抖音将升级客服体验，接收申请、补充材料、退款成功等关键节点都将通过智能客服外呼通知。

　　此外，抖音还将在暑期上线安全教育专题页面，提供与未成年人暑期安全相关的内容、服务和功能，帮助未成年人和家长更好识别潜在风险。

　　据介绍，暑假期间，抖音还将推出“科学一小时”“院士开讲”等多场科普直播，在青少年模式内上线“暑期”频道等，持续为未成年人提供优质适龄内容，丰富假期生活。

　　去年9月起，抖音升级青少年防沉迷措施，14岁以下实名认证用户全部进入青少年模式且无法自行退出。在该模式下，用户每天只能使用不超过40分钟，且每天22时至次日6时之间不能使用。平台还对14-18岁实名用户提供内容推荐、社交、搜索等方面更多安全保护，如互相关注才可发送私信。公告中，抖音也建议家长主动为未成年人开启青少年模式。

　　青少年的健康成长离不开社会各界的共同努力。抖音安全中心相关负责人表示，平台对侵害未成年人权益、危害未成年人身心健康的不良内容持零容忍态度。同时呼吁广大网友一起监督，如发现涉未成年人违规行为、内容及账号可随时举报。（刘锐）

(责编：曹淼、李源)

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