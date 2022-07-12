2022年上半年水利基础设施建设进展和成效新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京7月12日电 （记者余璐）“今年上半年，水利工程建设取得显著成效，新开工重大水利工程项目和完成投资均创历史新高。”在7月11日水利部召开的2022年上半年水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上，水利部副部长魏山忠如是说。

魏山忠表示，今年以来，水利部按照全国稳住经济大盘电视电话会议和国务院出台的扎实稳住经济一揽子政策措施的部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，增强使命感、责任感、紧迫感，迎难而上，担当作为，切实担负起水利建设对于稳定宏观经济大盘的政治责任。加强组织领导和协调推动，细化目标任务，精准落实责任，建立周会商、月调度、月通报机制，挂图作战，节点管控，形成上下联动、分工明晰、推进有力的工作格局。

“为充分发挥水利有效投资对拉动经济增长、增加就业岗位、增进民生福祉等方面的重要作用，水利部会同有关部门和地方，加快项目审查审批，着力畅通资金来源渠道，强化工程建设管理，加强督导检查，以超常规工作力度，加快在建工程实施进度，推进新开项目多开早开。”魏山忠说。

魏山忠介绍，在水利工程建设取得显著成效上，一是项目开工明显加快。上半年，新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元，其中，投资规模超过1亿元的项目有750个。在重大水利工程开工方面，在1月至5月开工14项的基础上，6月份又开工8项工程，上半年累计开工数量达22项，投资规模1769亿元，对照年度开工目标，时间过半，任务完成过半。

二是工程建设明显提速。一批重大水利工程实现重要节点目标，完成投资大幅增加，重庆渝西、广东珠三角水资源配置等工程较计划工期提前。农村供水工程建设9000余处，完成3700余处，提升了1688万农村人口供水保障水平。病险水库除险加固、中小河流治理、大中型灌区改造、中小型水库建设等项目建设进度加快。目前，在建水利项目2.88万个，施工吸纳就业人数130万人，其中农民工95.7万人。

三是投资强度明显增大。坚持政府和市场两手发力，在加大政府投入的同时，地方政府债券持续增加，金融支持、水利PPP模式、水利REITs试点“三管”齐下，投资保障力度明显增强。1—6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%，其中广东、浙江、安徽3省落实投资超过500亿元。在地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。水利建设投资完成4449亿元，较去年同期提高59.5%，广东、云南、河北3省完成投资300亿元以上。上半年，水利落实投资和完成投资均创历史新高。

“下一步，水利部将坚决落实‘疫情要防住、经济要稳住、发展要安全’的要求，进一步加大组织推动力度，做好工程安全度汛，抓好安全生产，强化质量控制，确保完成年度水利建设各项目标任务，为保持经济运行在合理区间作出水利贡献。”魏山忠说。

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