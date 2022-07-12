人民网记者 申佳平

近日，国家发展改革委会同交通运输部印发《国家公路网规划》（以下简称《规划》），并于7月12日上午正式公布。作为我国第五个国家级干线公路规划，这份文件有何看点？一起来看看！

看点一：总规模增约6万公里 布局更优化、更完善

在国家发展改革委今日举行的新闻发布会上，国家发展改革委基础设施发展司副司长周小棋介绍，改革开放以来，我国先后出台了四个国家级的干线公路规划。本次《规划》与上一版（即《国家公路网规划（2013年-2030年）》）相比，规划总规模增加了约6万公里，其中国家高速公路净增里程约2.6万公里，普通国道净增里程约3.4万公里。同时，国家高速公路网整体覆盖范围从城镇人口超过20万的中等及以上城市，进一步延伸到了城区人口10万以上的市县，普通国道进一步补强了地市间通道和对重要景区的连接。

“面对新的形势和要求，国家公路网的规划与建设仍存在一定的差距。”周小棋指出，比如，主通道能力还存在不足、城市群都市圈区域网络不够完善、路网覆盖深度不充分、路网韧性和安全应急保障能力还需提高、与其他运输方式统筹融合衔接不强、资源节约集约利用和绿色智慧发展水平不高等。他指出，《规划》重点围绕支撑构建新发展格局、新型城镇化、高水平对外开放等国家重大战略，对国家公路网布局进行优化和完善。

支撑新发展格局构建方面，《规划》以服务区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略为指向，以国家综合立体交通网“6轴、7廊、8通道”主骨架为重点，进一步提升区域间、城市群间国家高速公路通道能力和服务水平，实现区域间、城市群间“多通道联系”，交通繁忙、城镇密集、人口集中地区“重要通道多路线”，空间联系更加高效，为促进国民经济良性循环、构建新发展格局提供重要保障。

服务新型城镇化战略方面，《规划》以提升和改善城市群、都市圈地区国家公路网络化水平为重点，从三个方面优化完善路网布局：一是强化城市群内部重要节点间的联系，增强城市群国家公路网络的便捷性和可靠性，有力支撑城市群内部2小时交通圈构建。二是结合城市规划和未来发展趋势，着力完善特大、超大城市国家公路网络，增设都市圈环线高速公路，增强特大、超大城市辐射带动作用，提高路网衔接转换效率，高效服务都市圈1小时通勤需求。三是加强中小城市和县城对外联系，实现全国市地级行政中心和城区人口10万以上市县的县级行政中心30分钟上国家高速公路、所有县级行政中心15分钟上普通国道，便捷服务基本覆盖全国。

支撑国家高水平对外开放方面，《规划》进一步加强了国家公路对陆路边境口岸的连通，实现国家公路全面连接陆路边境口岸，进一步支撑强化了西部陆海新通道，显著提升了六大经济走廊内交通基础设施互联互通水平，实现了国家公路对亚洲公路网境内路段全面覆盖，与东北亚、中亚、南亚、东盟间形成多条便捷的公路国际运输大通道，“硬联通”基础更加牢固，支撑“一带一路”建设更加有力，为构建形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局提供了坚强保障。

看点二：产业深度融合发展 绿色智能水平提高

“推动国家公路与其他运输方式及相关产业深度融合发展，是构建现代化高质量国家公路网的重要内容。”交通运输部综合规划司副司长王松波在发布会上表示。一方面，《规划》注重推进国家公路网与其他运输方式网络的有机衔接和融合发展，提高综合立体交通基础设施网络的整体性、协同性。一是协同推进综合运输通道的一体化建设。推动铁路、公路等基础设施的线位统筹，开展重要的江河、海湾跨越通道以及城市密集区的公路与铁路、轨道交通共用通道的规划建设。二是加强运输枢纽的一体化衔接。加强国家公路对铁路场站、机场、港口等枢纽节点的衔接，扩大铁路、水运、民航运输服务范围，有效支撑“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”建设。三是推动城市群道路网络的一体化构建。加强国家公路与城市交通规划建设统筹和协同管理，减少公路对城市的分隔和干扰。

另一方面，《规划》充分发挥公路交通对实体经济发展的基础支撑作用，强化国家公路与相关产业融合发展。一是依托国家公路网发展通道经济，注重与沿线旅游业、制造业、物流业、电子商务等关联产业深度融合发展，提升国家公路对旅游景区、产业园区等节点的覆盖水平和服务能力，引导优化区域产业布局，促进产业链供应链畅通运转。二是丰富拓展国家公路服务区、沿线配套设施服务功能，提升服务区品质，并注重与公路沿线自然景观、历史人文等融合设计，强化国家公路文化、旅游、休闲等服务功能，满足人们休闲旅游生活需求。

王松波表示，面向现代化和高质量发展需要，《规划》深入贯彻落实生态文明建设要求，坚持创新驱动，将创新智能和绿色低碳作国家公路网发展的重要原则和目标，并提出了具体实施要求。

创新发展方面，一是促进新一代信息技术、人工智能等前沿科技在国家公路上的深度应用，推进国家公路基础设施智慧升级，大力发展“新基建”，推动国家公路基础设施与信息网融合发展，不断提高国家公路数字化、网联化水平，加快实现国家公路网规划、设计、建造、养护、运行管理等全要素、全周期数字化。二是强化数据动态采集、更新、共享，推动与建筑信息模型、路网感知网络同步规划建设，将采集信息基础设施纳入公路工程建设内容，加强ETC收费系统数据、导航数据、手机信令等各类相关数据挖掘和融合应用，提升数字化管控和科学决策水平。

绿色发展方面，一是节约集约利用资源，推动国家公路与铁路等线性基础设施的线位统筹和资源共享，优化工程设计和施工方案，尽量不占或少占永久基本农田，加强资源的循环利用。二是强化生态保护修复，建设绿色公路，强化公路选线生态优化，依法依规避让各类生态保护区域、环境敏感区域，实在难以避让的以地下或空中穿（跨）越等低影响方式通过，并注重原生动植物保护、湿地连通、创面生态修复和动物通道建设。三是强化水环境和噪声污染防治，尽可能避免占用河湖空间，避开饮用水水源保护区或采用“封闭式”排水和水处理系统穿越，强化公路施工期和运营期服务区污水处理，有条件的纳入城市污水管网，在重点路段设置声屏障或者采取其他降低噪声的有效措施。

看点三：助力稳投资、稳增长 明确“十四五”建设重点

近年来，国家公路快速发展，建设投资维持高位运行，已成为稳投资、稳增长的重要领域。数据显示，“十三五”以来，我国公路建设投资占GDP比重约为2.4%，其中国家公路建设投资占公路建设投资的比例基本稳定在36%左右，在稳投资、稳增长方面作用十分显著。

周小棋透露，从国家公路未来建设需求看，根据匡算，国家高速公路中仍有约2.8万公里待建路段，另有约3万公里繁忙路段需要扩容改造，普通国道中有约11万公里需要建设和改造，未来建设任务仍然繁重，国家公路建设对于拉动有效投资将继续发挥关键作用，为稳住经济大盘提供有力支撑。从国家公路功能作用看，未来将加快构建现代化高质量国家公路网，通过畅通“大动脉”，完善“微循环”，国家公路网服务能力和运行效率得到大幅提高，将进一步促进产业链供应链畅通运转，更好发挥对产业发展的支撑作用，助力筑牢国民经济循环底盘。

《规划》提出，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。到本世纪中叶，高水平建成与现代化高质量国家综合立体交通网相匹配，与先进信息网络相融合，与生态文明相协调，与总体国家安全观相统一，与人民美好生活需要相适应，有力支撑全面建成现代化经济体系和社会主义现代化强国。

王松波介绍，“十四五”时期国家公路建设重点分为两方面。

国家高速公路方面，一是有序推进对加强国际、区域、省际联系具有重要作用的路线建设，优先打通主线和省际待贯通路段，实现“71118”国家高速公路主线基本贯通；二是实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥堵路段扩容改造，提高主要公路通道的通行能力。

普通国道方面，一是优先打通G219和G331等沿边国道，实现等外及待贯通路段基本消除；二是稳步推进出疆入藏战略骨干通道建设，提质改造川藏公路G318线；三是推进城市群地区拥堵路段和城镇过境路段改造；四是继续推进低等级路段升级改造，到“十四五”末，实现东中部地区普通国道基本达到二级及以上标准，西部地区普通国道二级及以上公路比重达70%。

图片来源：国家发展改革委官网

(责编：申佳平、吕骞)