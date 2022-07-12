百日千万网络招聘行动发布岗位需求1448万人次
2022年07月12日08:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月11日电 （记者李心萍）记者从人社部获悉：百日千万网络招聘专项行动持续开展，各地人社部门紧抓毕业季关键时段，围绕高校毕业生求职需求，集中推出招聘活动，各社会参与主体针对行业、区域用工需求，持续推出专场招聘。截至7月3日，线上举办招聘会10662场次，共计55万家用人单位发布岗位需求1448万人次，上线求职的劳动者1336万人次。线下举办招聘会4268场次，共计9万家用人单位提供岗位需求241万人次，入场求职的劳动者132万人次。
《 人民日报 》（ 2022年07月12日 04 版）
(责编：曹淼、李源)
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