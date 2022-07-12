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【促就业·全社会在行动⑧】促就业 “万岗计划”来得刚刚好

2022年07月12日08:16 | 来源：光明日报
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原标题：【促就业·全社会在行动⑧】“万岗计划”，来得刚刚好！

毕业时节，大连理工大学校园里，一群群提着大包小包的毕业生与送行的好友挥手道别，踏上了归家的旅途。光电工程与仪器科学学院测控技术与仪器专业毕业生张凯，就是其中之一。回到安徽马鞍山农村的老家，行走在乡村小路上，张凯身上贴了一层黏腻的汗水，但闷热的空气挡不住他轻松的脚步，一想到要和父母分享自己找到工作的喜事，丝丝惬意涌上心头。

求职之路不平坦。“身边想找工作的同学，今年3月份刚开学就忙着求职。我本来是打算考研的，根本没把工作的事放在心上。4月中旬，因为家里的原因，我才决定放弃考研……”回想起两个多月前，自己突然改变毕业去向的事，张凯到现在还觉得有点发慌。他说，当时正好是毕业设计的关键期，无法分心去投简历、找工作，“眼瞅着其他同学签好了就业协议，踏踏实实地做着毕业准备，我心里没着没落的。”

转眼到了5月，毕业设计顺利收尾，张凯紧张地搜索着校内外就业网上的各种招聘信息。20多天时间，他频频参加线上双选会、经历各种面试，却迟迟没有收到录用通知。毕业的日子越来越近，张凯有些焦虑。5月22日，转机终于来了——人社部门和学校就业信息网联手向他推送了多个就业岗位，其中，大连“老字号”国企瓦轴集团的招聘信息引起他的注意：这恰好是与自己专业对口的岗位！张凯第一时间投递了求职简历。很快，他就接到线上面试通知，5月28日，双方签订就业协议。8月1日，就可以前去就职啦！

回到家中，父母听了儿子的讲述，心满意足地说：“咱孩子有福，这个招聘来得刚刚好！”

这个“刚刚好”的机遇并非偶然，其背后是大连市委、市政府高度重视毕业生就业工作的真招实策。今年年初以来，大连成立了由市人社局、教育局等11个政府部门组成的高校毕业生就业创业工作专班，创新推出高校毕业生就业“万岗计划”，包括教育部门的“优师千岗计划”、民政部门的“社区工作者千岗计划”，国资、卫健等部门也分别组织实施专项“千岗计划”。同时，鼓励每个中小微企业吸纳1名高校毕业生。今年以来，已征集推送优质岗位1.3万余个，完成招聘4095人；市场化募集岗位4万余个，多渠道广泛发布。对每个处于离校前求职关键期的未就业毕业生，人社部门还会精准匹配，主动为其推送至少两个招聘岗位。张凯就是搭上了“万岗计划”的顺风车，才顺利签约瓦轴集团。

工作敲定，未来可期。在学生生涯的最后一个暑假，张凯给自己整理了一个走向职场前的必做清单：读书、学车、务农、陪伴父母。“万岗计划”的帮扶在他心里种下一颗种子：无论身在何时何处，只要努力进取、积累学识，就一定能走过“稳就业、促就业”的连心桥，通向美好未来！（记者 吴琳 通讯员 于艳新）

(责编：曹淼、李源)

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