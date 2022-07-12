福州拓宽高校毕业生就业渠道
2022年07月12日08:17 | 来源：人民网－人民日报
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本报福州7月11日电 （记者王崟欣）记者近日获悉：福建省福州市大中专毕业生就业工作领导协调小组发布《关于做好2022年高校毕业生就业创业的通知》，明确了支持高校毕业生就业创业措施。
福州将通过加大岗位开发力度、支持企业吸纳就业、拓展新兴领域就业空间、拓展城乡社区就业岗位、鼓励人力资源服务机构促就业等方式大力拓宽就业渠道。全市全年要提供10万个就业岗位招聘高校毕业生，对招用在福州首次就业的毕业年度高校毕业生的企业，按每人1000—1500元标准给予一次性吸纳就业补贴。城乡基层就业岗位要优先招用或拿出一定数量岗位专门招用高校毕业生。
《 人民日报 》（ 2022年07月12日 14 版）
(责编：曹淼、李源)
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