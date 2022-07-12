人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题>>大学生就业“护航计划”

福州拓宽高校毕业生就业渠道

2022年07月12日08:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报福州7月11日电　（记者王崟欣）记者近日获悉：福建省福州市大中专毕业生就业工作领导协调小组发布《关于做好2022年高校毕业生就业创业的通知》，明确了支持高校毕业生就业创业措施。

　　福州将通过加大岗位开发力度、支持企业吸纳就业、拓展新兴领域就业空间、拓展城乡社区就业岗位、鼓励人力资源服务机构促就业等方式大力拓宽就业渠道。全市全年要提供10万个就业岗位招聘高校毕业生，对招用在福州首次就业的毕业年度高校毕业生的企业，按每人1000—1500元标准给予一次性吸纳就业补贴。城乡基层就业岗位要优先招用或拿出一定数量岗位专门招用高校毕业生。

　　《 人民日报 》（ 2022年07月12日 14 版）

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
数据要素市场持续扩大 多元共治成发展关键
　　近日，中央全面深化改革委员会第二十六次会议召开，会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。数据要素如何助力智慧政府构建，又将如何有效帮助企业加速数字化转型？“聚焦数据要素应用发展”系列报道从多个维度探讨数据应用现状及未来前景。…
河南：对4家村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作
　　河南省地方金融监管局官网截图。 人民网北京7月11日电 （记者罗知之）7月11日晚间，河南银保监局、河南省地方金融监管局联合发布公告称，根据案件查办和资金资产追缴情况，经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部