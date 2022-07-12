本报南宁7月11日电 （记者庞革平）日前，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅部署启动2022届离校未就业高校毕业生就业攻坚行动。此次行动主要以2022届广西离校未就业高校毕业生为服务对象，7月至12月集中开展服务攻坚。

行动明确实施专项就业帮扶措施。将开展2022届广西离校未就业高校毕业生实名制登记摸排90天冲刺行动，在毕业生求职关键期，加速摸清未就业毕业生基本情况、就业意愿和服务需求；对有就业意愿的未就业毕业生采取“一对一”就业帮扶，逐人联系对接，至少提供1次职业指导、3次岗位推荐、1次技能培训或就业见习机会。

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 14 版）

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