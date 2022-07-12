五部门印发意见——
加强零工市场建设 完善求职招聘服务
2022年07月12日08:17 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月11日电 （记者李心萍）日前，人力资源和社会保障部、民政部、财政部等5部门印发《关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确加强零工市场建设、完善求职招聘服务系列重点工作。
强化零工市场信息服务，建立零工求职招聘信息服务制度，将零工信息纳入公共就业信息服务范围，广泛收集零工需求信息，多渠道、多形式发布。强化零工快速对接服务，建立零工“即时快招”服务模式，优化零工快速对接流程手续，设立零工信息快速发布通道，组织流动招工大篷车、定向招聘等活动，促进供需匹配对接。
强化就业创业培训服务，健全培训项目和培训政策推介服务，提供符合市场需求、易学易用的培训信息，引导零工人员参加急需紧缺职业技能培训和新职业技能培训，组织有创业意愿的参加创业培训。强化困难零工帮扶服务，建立零工人员分级服务机制，对待工时间长、低收入家庭、残疾等大龄和困难零工人员加强就业帮扶，对符合就业困难人员条件的，按规定开展个性化就业援助。
完善零工市场秩序维护，公开零工市场服务制度、服务热线和投诉举报方式，依法监管职业中介机构，严厉打击黑中介、发布虚假招聘信息等违法违规行为。完善服务场地设施支撑，合理利用公共就业服务机构场地资源，设立零工对接服务专区，有条件的地方可就近设立零工服务场所，引导求职招聘双方有序开展对接洽谈。
《 人民日报 》（ 2022年07月12日 14 版）
(责编：曹淼、李源)
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