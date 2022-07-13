本报记者 韩维正

在江西赣州综合保税区一家科技有限公司内，工人正加工生产芯片。

朱海鹏摄（人民图片）

在中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区一处跨境电商直播基地，商家正进行直播。

新华社记者 王建威摄

厦门跨境电商产业园内的金砖国家商品服务中心。

新华社记者 魏培全摄

在数字化技术赋能下，中国跨境电商发展迅速，催生出一批“微型跨国企业”。据海关统计，中国跨境电商进出口5年增长近10倍，2021年规模达到1.92万亿元人民币，增长18.6%。业内专家认为，跨境电商作为中国发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态，已成为外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。那么，中国跨境电商“加速跑”的秘诀是什么？

“小单快返”：打造柔性供应链

近几年，一家叫SHEIN（中文名：希音）的中国跨境电商风靡欧美。

2021年5月，SHEIN超越亚马逊，登顶美国购物类APP榜单；2021年，SHEIN营收规模突破1000亿元人民币，而在2016年，这个数字还只是10亿元人民币……

许多海外用户表示，自己被SHEIN吸引的最大原因，就是其服装上新快、款式多、价格便宜。SHEIN的上新速度有多快呢？不妨跟国际快时尚巨头做个对比：一件衣服从设计、打板，到生产、上架，优衣库平均要用半年，SHEIN只需要7天。此外，SHEIN一周就可以上新1万件。

这在传统服装企业看来是不可想象的。如此高强度的上新速度，不怕被库存压垮吗？SHEIN的方法是以“小单快返”的方式，打造柔性供应链，即先推出小批量产品，根据市场的反馈情况，再决定是否补货量产。

这种模式的难点在于，一边是琐碎的订单，一边是碎片化的工厂产能，如何把二者高效统筹起来？SHEIN设计了一套ERP（企业资源计划）系统，接入所有供应商，系统可以根据后台销售量和库存数据，自动给各供应商下单，包括要订多少面料辅料、送到哪家工厂，生产多少件什么码数的产品，都由算法自动处理。比起过去用表格、邮件来处理和跟进订单，供应商的效率大幅提升，也降低了出错率和成本。

如同SHEIN一样，背靠完整的工业体系，浸润着前沿的互联网技术，中国跨境电商们把国内“多快好省”的供应链优势发挥到了极致。

越来越多的中国企业都在为自己的供应链进行数字化赋能。比如在母婴行业发展迅猛的跨境电商PatPat，针对供应链研发了一套订单管理系统。不仅生产订单会自动分配给有剩余产能的工厂，企业也可以通过系统来追踪货物从生产到入仓的耗时，从而不断进行优化。凭借这套系统，PatPat管理着800多家供应商，用户规模超过2000万。

流量运营：知道用户要什么

管好国内供应链是生产端的优化，而在需求端，跨境电商还得知道海外消费者想要什么，这就是运营的作用。

在天津奥尼斯科技公司从事运营工作的梁肖然告诉记者，由于与海外消费者物理距离较远，所以中国跨境电商就要借助技术手段来了解消费者的偏好，甚至预判消费者的需求。据了解，她所借助的技术工具是公司采购的数字化插件，可以迅速对商品进行流量拆解、购物反馈分析和页面分析。

“最难的就是选品。”梁肖然说，每天追踪亚马逊的热卖榜、热搜榜，对其中的产品为什么热卖进行分析，进而对自家公司提出更优化的选品方案，成了她的日常功课之一。“比如，通过大数据分析，有些产品是因为关键词设置得好，更容易被用户搜索到，那么我们就要在自己的产品中加入这些关键词。有的用户评价中，反复出现对产品某一性能特点的赞赏，我们会督促工厂对产品进行相应优化与研发。”

一边是前端的精细化运营、信息的及时反馈，一边是后端的供应链柔性管理，共同构成闭环，使中国跨境电商竞争力不断提升。但正如梁肖然所说，在这个竞争愈发激烈的市场中，当你对热卖榜作分析时可能“已经慢了”，更好的做法是提前预判。

比如SHEIN就购买了谷歌的Trend Finder（趋势发现器）服务，可以实时追踪什么国家正在流行什么时尚元素。通过对颜色、面料、款式的关键搜索词变化的分析，SHEIN曾在2018年准确预测了夏季蕾丝在美国的流行。

同时，中国跨境电商也在尝试更新的运营模式，直播带货就是一例。2021年抖音电商成交额达到8000多亿元人民币，成为中国增长较快的电商平台。直播带货在中国能火，在海外就不能火吗？在这种预期下，2021年TikTok首次上线了电商服务。如今，TikTok电商已经在东南亚和英国铺开，其中在印尼的单月销售额已超1亿美元。

政策利好：线上服务“不打烊”

中国跨境电商的发展，既有企业自身的创新突破，也离不开政策扶持。

在国家层面，2021年7月，国务院办公厅印发《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，明确提出支持运用新技术新工具赋能外贸发展，完善跨境电商发展支持政策，培育一批优秀海外仓企业。为支持跨境电商健康持续创新发展，国务院先后分6批设立132个跨境电商综合试验区，覆盖30个省（区、市），形成陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。

多地也纷纷出台了配套政策措施。在安徽省跨境电商创新服务中心，今年1月1日上线的安徽省跨境电子商务公共服务平台开始为越来越多企业提供“不打烊”的线上服务。

“通过大数据、区块链等技术赋能，平台可以为入驻企业提供线上培训、跨境支付、国际物流、通关、法律等全方位服务，满足跨境电商产业链各环节的综合需求，提升整个跨境贸易的数字化水平。”安徽省跨境电商创新服务中心副主任孙伟说。

在广州，黄埔区、广州开发区将每年安排5000万元资金专项扶持区内跨境电商企业拓展进出口业务，支持跨境电商主体发展壮大。对建设国际物流分拨中心、全球中心仓且符合条件的企业，给予300万元的一次性扶持；对建设海外仓的企业，给予每年最高100万元的扶持……

政策红利持续释放，真金白银直达企业，中国的跨境电商业务蓬勃发展。企查查数据显示，中国现存跨境电商相关企业3.39万家。其中，2021年新增1.09万家，同比增长72.2%。商务部数据显示，今年一季度，中国跨境电商进出口规模达4345亿元人民币，外贸综合服务企业超过2000家。

“总体看，跨境电商等新业态呈现出稳中提质、结构和布局逐步优化的阶段性特点。”商务部对外贸易司司长李兴乾表示，下一步商务部将聚焦行业痛点，解决跨境电商发展的共性问题，比如出口退换货、海外仓退税、知识产权保护等，都已得到政策端的重视。

“对跨境电商、海外仓、市场采购、外贸综合服务、保税维修等外贸新业态发展，我们都采取措施鼓励他们不断成长为外贸新的增长点。”商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文说。

(责编：赵欣悦、白宇)