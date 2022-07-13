王俊岭 王思琦

重庆市新能源汽车产业发展不断提速，已有长安、吉利、福特等一批车企在重庆布局新能源汽车产业。图为近日，赛力斯汽车有限公司两江智慧工厂作业现场，工人正在生产新能源汽车。

新华社记者 王全超摄

汽车是稳增长、促消费的重要领域。最新数据显示，截至今年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中新能源汽车1001万辆，突破千万辆大关。

工信部相关负责人透露，2021年，新能源汽车的消费者满意度已经追平了传统燃油汽车。在全球十大畅销新能源汽车车型中，有6款是中国品牌车型。今年前5月，自主品牌新能源乘用车消费占比超过了80%。最新公布的“双积分”数据显示，自主品牌车企位居前列。

节能低碳受欢迎

29岁的孙天琦去年购买了一辆国产新能源汽车。在他看来，国产新能源汽车的吸引力不断增强：“现在油价上涨得比较厉害。就拿我所在的上海来说，95号汽油最新价格每升超过9.5元。如果开燃油车，按每个月通勤800公里算，油费少说也要五六百元。使用电池功率在75至100千瓦时的中等纯电汽车，现有天气下充一次电就能跑400到500公里，每公里耗电0.15千瓦时左右，算下来每个月充电费差不多100多元，如果能在自己家充电，成本会更低一些。”

像孙天琦一样，越来越多的消费者开始关注节能低碳的国产新能源汽车。

有的被国产新能源车新颖的设计吸引。“从外形和定位上看，相比燃油车，新能源汽车本身科技感就更足一些。特别是在近几年，国内主流的本土新能源汽车品牌在智能车灯、悬浮式中控台、车载互联等方面设计得非常不错，客观地看比很多外国品牌汽车还要时髦、新潮。特别是绿色环保的理念符合我们年轻人的口味。”在北京从事金融行业的白云飞说。

有的青睐较低的购置及使用成本。海南三亚的吴东玲前不久入手了一款二手国产车。“我很看重车辆的性价比！对我这种开车主要用于日常代步的新司机来说，二手国产车价格比较划算，六七万元就能买一辆很不错的车。”吴东玲说，近几年国产新能源汽车各方面技术领先优势越来越大，考虑到其在购买成本和使用成本方面的优势，自己下一步买新车时也打算先看看国产新能源汽车。

上汽集团新能源汽车销量同比增长32.90%，东风汽车新能源汽车销量同比增长70.37%；奇瑞集团实现新能源汽车销量112278辆，同比增长177.5%……从国内各大车企近期纷纷披露的上半年产销数据中，不难看出国产新能源汽车的强劲势头。

工信部装备工业一司负责人郭守刚说，新能源汽车是全球汽车产业绿色发展、低碳转型的重要方向，也是中国汽车产业高质量发展的战略选择。近年来，新能源汽车市场规模快速扩大，带动了中国新能源汽车产品市场竞争力快速提升。

自主品牌优势多

近日，工业和信息化部、商务部、海关总署、市场监管总局联合发布了2021年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况的公告。公告显示，2021年新能源积分交易524万分，同比增长144%，交易总额达109.4亿元，同比增长322%。在达标的65家车企中，除特斯拉、克莱斯勒、沃尔沃等4家外，其余均为中国自主品牌。其中，比亚迪、广汽乘用车、江淮汽车、小鹏汽车等自主品牌车企位居前列。

据介绍，“双积分”是汽车行业推动节能减排的一项重要措施，包括车企平均燃料消耗量和新能源汽车两方面的积分。按照相关规定，车企生产和销售的车辆平均燃料消耗量应达到一定标准，如果超标，车企须通过生产新能源汽车，利用新能源汽车产生的正积分来抵消平均燃料消耗的负积分。如果不足以抵消，则需要通过交易，从其他企业购买新能源汽车积分进行抵消。同时，新能源汽车积分还需达到一定考核比例，不达标也会产生新能源汽车负积分。

在“双积分”政策的考核下，车企加速向新能源化转型。中国自主品牌汽车企业持续不断苦练内功，一跃成为积分大户。

比亚迪相关负责人介绍，今年3月起，比亚迪停止燃油汽车的整车生产，专注于新能源汽车的生产。

“做好新能源汽车，需要持续不断地加大科技研发投入。目前，比亚迪DM-i超级混动车型搭载超级电混系统，核心部件包括双电机的EHS超级电混系统、DM-i超级混动专用功率型刀片电池、整车控制系统、发动机控制系统、电机控制系统、电池管理系统。这些核心部件和关键技术完全由比亚迪自主研发，具备快、省、静、顺、绿等多重优势，亏电油耗低至3.8升/100公里，百公里加速时间比同级别燃油车快2到3秒。”该负责人说。

据测算，按照工信部此前公布的2021年交易均价2088元/分的价格计算，此次比亚迪如果将所有新能源汽车积分卖出，可获益超30亿元。

北汽新能源相关负责人表示，目前国产车平均燃料消耗量实际值低于进口，不仅受中国排放标准全面进入“国六”时代带来的积极影响，更得益于国产新能源汽车发展迅速、市场渗透率高、保有量日益提升。特别是在“双积分”政策推动下，先进节能技术的应用促使纯电车型平均能耗持续下降。目前，北汽新能源正从节能低碳、绿色发展的角度，打造“全生命周期”的产品和服务。

“到去年11月底，北汽蓝谷销售车型保有量已经超过53万辆，累计行驶总里程达230亿公里，综合节能减排393万吨，相当于种植树木1400万棵。在汽车产业链减碳上，我们通过人工智能、大数据、区块链等技术手段，实现碳排放数据的透明化和可追溯化。”该负责人说。

与传统燃油车不同，各国在新能源汽车领域都处在同一起跑线。中国从电机电控、动力电池、整车控制器等关键零部件生产到整车设计制造已具备一定的产业基础和优势，国产新能源汽车未来发展可期。

政策礼包添信心

中国作为“汽车市场”与“汽车工厂”的特征日益突出，为新能源汽车的快速发展奠定了坚实基础。

从需求端看，汽车消费空间十分广阔。公安部数据显示，截至6月底，81个城市汽车保有量超过100万辆，37个城市超过200万辆，20个城市超过300万辆。其中，北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安、武汉汽车保有量均超过400万辆。

从供给端看，国内汽车行业市场主体日益增多。天眼查数据显示，截至7月8日，全国现有约1008万家汽车相关企业。除去外商及港澳台商投资企业后，汽车行业本土企业达997万家。近3年来，这类企业新增数量稳步增长，年均注册增速为20.9%。从本土车企的地域分布来看，山东、广东、福建、浙江、江苏、河南、陕西、河北等地存续企业数量较多。

值得注意的是，今年以来，新能源汽车发展还迎来不少“政策礼包”。

7月7日，商务部、国家发改委、工信部等17部门印发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》，明确提出了破除新能源汽车市场地方保护，促进农村地区新能源汽车消费使用，加快推进居住社区、停车场、加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等充电设施建设，引导充电桩运营企业适当下调充电服务费等多项支持新能源汽车发展的举措。

与此同时，各地积极出台具体政策和规划。例如，安徽提出加大新能源汽车和智能网联汽车在公共领域推广应用，加快推进环卫、园林、市政、消防、机场、景区用车等车辆新能源化；河南提出重点发展燃料电池载货车、客车，加快建设燃料电池汽车产业集群；上海提出加快研发智能驾驶、智能网联和智能座舱核心系统，建设智慧道路，加快车联网发展。

政策大力支持、市场更加认可、技术日趋成熟……多个利好为自主品牌车企增添了信心。

“这几年，我们的核心技术研发投入不断增加，每年研发费用投入占营收的比例都超过10%。”重庆小康工业集团创始人张兴海说，中国积极推动碳达峰、碳中和目标，各级政府出台了不少支持新能源汽车发展的好政策，为广大车企带来新机遇。企业将抓住新能源汽车发展的黄金期，积极打造智慧、环保、互联的汽车生态。

(责编：赵欣悦、白宇)