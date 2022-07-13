截至6月底——
我国发明专利有效量同比增长17.5%（新数据 新看点）
2022年07月13日05:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号
|
本报北京7月12日电 （记者谷业凯）国家知识产权局12日发布数据显示：截至今年6月底，我国发明专利有效量为390.6万件，同比增长17.5%；有效注册商标达4054.5万件，同比增长20.9%。
国家知识产权局有关负责人介绍，今年上半年，国内企业保持强劲的创新活力。截至6月底，国内拥有有效发明专利的企业达32.5万家，同比增长20.3%；企业拥有有效发明专利210.7万件，同比增长22%，高于全国平均增速4.5个百分点。其中，15.5万家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业拥有有效发明专利133.4万件，同比增长23.4%。
在新兴技术领域，我国专利储备得到加强。据介绍，截至6月底，国内有效发明专利数量排前三位的技术领域分别是计算机技术、测量和数字通信，分别占总量的9.4%、7.6%和6.8%；增速前三位为信息技术管理方法、计算机技术和医学技术，分别同比增长78.5%、32.3%和27.1%。
我国海外发明专利授权也呈积极发展态势。2021年，我国申请人在世界主要国家和地区经实质审查获得授权的发明专利达到4.6万件，同比增长14.1%，是2016年的2.4倍，延续了“十三五”以来较快增长势头。
《 人民日报 》（ 2022年07月13日 01 版）
相关新闻：
上半年，我国发明专利授权39.3万件，商标注册量367.4万件——知识产权质量效益稳步提升
(责编：赵欣悦、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委:以县域为主组织动员当地群众参与务工
- 人民网北京7月12日电 （记者申佳平）据中国政府网消息，国务院办公厅近日转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》（以下简称《工作方案》），其中提出以县域为主组织动员当地农村劳动力、城镇低收入人口和就业困难群体等参与务工。 《工作方案》指出，在重点工程项目中大力实施以工代赈，既是促进有效投资、稳就业保民生、拉动县域消费、稳住经济大盘的重要举措，也是推动人民群众共享改革发展成果、提高劳动者素质的有效手段。…
- “女神牌”减肥食品含西布曲明……市场监管总局公布“铁拳”行动第三批典型案例
- 人民网北京7月12日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，今年以来，各级市场监管部门聚焦民生领域群众反映强烈、社会舆论关注的突出问题，重拳出击，严厉打击食品安全违法违规、声称减肥壮阳等食品非法添加、油品质量违法和加油站计量作弊、“神医”“神药”等虚假违法广告、医疗美容领域虚假宣传、翻新“黑气瓶”和劣质燃气具、超期未检电梯、面向未成年人开展“无底线营销”违法行为，查办了一批与群众紧密相关、性质恶劣的违法案件。 现将部分典型案件公布如下： 一、江苏省苏州市吴江区市场监管局查处吴江斌龙食品经营部将进口标签篡改为国产标签案 江苏省苏州市吴江区市场监管局拟依法对吴江斌龙食品经营部经营标注虚假生产日期、保质期、食用农产品生产者名称、生产者地址的行为作出警告，没收标签含有虚假内容的冻带鱼、罚款51.2万元的行政处罚。…
相关新闻
- 评论
- 关注