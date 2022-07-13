本报北京7月12日电 （记者谷业凯）国家知识产权局12日发布数据显示：截至今年6月底，我国发明专利有效量为390.6万件，同比增长17.5%；有效注册商标达4054.5万件，同比增长20.9%。

国家知识产权局有关负责人介绍，今年上半年，国内企业保持强劲的创新活力。截至6月底，国内拥有有效发明专利的企业达32.5万家，同比增长20.3%；企业拥有有效发明专利210.7万件，同比增长22%，高于全国平均增速4.5个百分点。其中，15.5万家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业拥有有效发明专利133.4万件，同比增长23.4%。

在新兴技术领域，我国专利储备得到加强。据介绍，截至6月底，国内有效发明专利数量排前三位的技术领域分别是计算机技术、测量和数字通信，分别占总量的9.4%、7.6%和6.8%；增速前三位为信息技术管理方法、计算机技术和医学技术，分别同比增长78.5%、32.3%和27.1%。

我国海外发明专利授权也呈积极发展态势。2021年，我国申请人在世界主要国家和地区经实质审查获得授权的发明专利达到4.6万件，同比增长14.1%，是2016年的2.4倍，延续了“十三五”以来较快增长势头。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 01 版）

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