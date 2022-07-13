本报北京7月12日电 （记者余建斌）记者从中国商飞公司获悉：7月12日，由国产ARJ21新支线飞机执飞的一二三航空MU5264航班，平稳降落在上海浦东国际机场。至此，该机型已安全运送旅客超500万人次。

在国际民航领域，安全载客量超500万人次，是一款商用飞机发展的重要里程碑，标志着该机型的安全性和可靠性得到航空公司和民航市场的充分检验。

我国自主研制的ARJ21飞机已顺利走过喷气式客机设计、制造、试验、试飞、取证、运营全过程，累计获得20家用户的670架客机订单、70架货机订单。目前，ARJ21飞机已向9家用户交付68架飞机，开通263条航线，通航110座城市，安全运行超过15万小时，初步形成覆盖华北、东北、华南、西南等地区的国内支线网络，并为国产大飞机C919的市场运营进行开拓性探索。

随着载客500万人次目标的实现，ARJ21飞机进入规模化运营的加速发展期。目前，该机型已累计下线100架，产能达到每年50架。同时，ARJ21飞机正在加快系列化发展，在原机型基础上进行改装的首架公务机完成取证，首架医疗机完成改装下线，首架货机和首架应急指挥机进入改装，灭火机稳步推进初步设计。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 01 版）

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