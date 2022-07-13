第七批国家药品集采产生拟中选结果
平均降价48% 预计每年节省费用185亿元
本报南京7月12日电 （记者孙秀艳）在国家医保局等相关部门组织和指导下，全国各省份组成采购联盟开展第七批国家组织药品集中带量采购，12日在江苏南京产生拟中选结果，公示结束后将发布正式中选结果。本次集采有60种药品采购成功，拟中选药品平均降价48%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用185亿元。
医药企业积极参与本次集采，295家企业的488个产品参与投标，217家企业的327个产品获得拟中选资格。其中，6家国际药企的6个产品中选，211家国内药企的321个产品中选，投标企业中选比例73%。平均每个药品品种有5.4家企业中选，供应多元化和稳定性进一步增强。
本次集采药品涉及31个治疗类别，包括高血压、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药，群众受益面广、获得感强。以肝癌一线靶向药仑伐替尼胶囊为例，每粒从平均108元下降到平均18元，一个治疗周期可节约费用8100元。在降血压领域首次纳入缓控释剂型，硝苯地平控释片降价58%、美托洛尔缓释片降价53%，高血压患者用药负担明显减轻。抗病毒药物奥司他韦每片从平均4.5元降至1元。此外，美国辉瑞公司的替加环素、日本安斯泰来公司的米卡芬净、西班牙艾美罗公司的依巴斯汀、意大利博莱科信谊公司的碘帕醇等4个原研药中选，平均降价67%。
在采购规则上，本次集采坚持了“量价挂钩、招采合一”的基本原则和“国家组织、联盟采购、平台操作”工作机制，并作出进一步调整优化，强化供应保障。首次引入备供机制，每个省份将同时有一个主供企业和一个备供企业，确保临床使用稳定。
国家医保局自2018年组建以来，已开展7批国家组织药品集中带量采购，共覆盖294种药品。按集采前价格测算，涉及金额约占公立医疗机构化学药、生物药年采购额的35%，集中带量采购已成为公立医院药品采购的重要模式。下一步，国家医保局将会同有关部门，指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作，确保全国患者于2022年11月用上降价后的本次集采中选产品。
《 人民日报 》（ 2022年07月13日 02 版）
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