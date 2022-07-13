上半年累计出口121.8万辆，同比增长47.1%——
汽车出口驶入快车道（经济聚焦）
6月5日，大批即将出口的汽车在山东港口烟台港等待装船。
数据来源：中国汽车工业协会
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近10年来，我国汽车年出口量一直在100万辆左右徘徊，2021年首次突破200万辆，实现了历史性跨越。今年上半年，我国汽车累计出口121.8万辆，同比增长47.1%，新能源和智能网联正成为拓展海外市场的“加速器”，助力我国稳步向汽车强国迈进。
7月11日，小雨驱散了连日高温。位于河南郑州经开区的上汽乘用车郑州分公司整车一厂总装车间里，600余名工人正在紧张有序地作业。一辆辆汽车缓缓驶下生产线，准备发往欧洲、中东、南美等地。
中国汽车工业协会发布的最新统计数据显示，6月，汽车企业出口24.9万辆，连创历史新高，环比增长1.8%，同比增长57.4%。上半年，我国汽车累计出口121.8万辆，同比增长47.1%，中国汽车出口正驶入快车道。
中国汽车产业迈入全球化发展新阶段
前些天，澳大利亚潜在消费者梅洛迪·巴斯，对上汽集团生产的名爵ZS纯电动汽车进行了两周深度体验。这款车的长续航里程、五星安全碰撞认证等让她非常满意，强大的智能安全功能更让她印象深刻。
“这款车的操控做得真好，提速快、变速平稳、方向精确……真希望有更多的中国汽车驰骋在德国的公路上。”在德国科隆生活多年的一名华人用户，试驾插电混动版领克01之后，在当地社交平台分享使用体验，单条视频就获得了数万个点赞。
伴随着蔚来、理想、小鹏、爱驰、威马、岚图等新造车品牌陆续进入欧洲市场，海外用户对中国新能源汽车的关注度正持续升温。
“属于中国汽车的时代已经到来。”上汽集团总裁助理、上汽集团国际业务部总经理、上汽国际总经理余德介绍，上汽的产品和服务已经进入80余个国家和地区，去年累计销售69.7万辆，同比增长78.9%。今年上半年，上汽经受住了多方面的挑战，累计海外销量已达38.1万辆，同比增长47.7%。
“近10年来，中国汽车年出口量一直在100万辆左右徘徊，2021年首次突破200万辆，实现了历史性跨越。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说，中国汽车产业正迈入全球化发展新阶段。
——总量和主要企业出口量均快速增长。2021年，在出口量前十的企业中，9家中国品牌汽车企业呈现快速增长，其中有4家企业出口增速超过100%。今年上半年，多数企业海外订单情况良好。
——在发达国家市场实现突破。伴随着新能源汽车大踏步走出国门，欧洲正成为中国汽车出口的一大增量市场。据海关数据，去年，中国汽车对欧洲的出口量增长了204%，中国新能源汽车十大出口国中，比利时、英国、德国、法国等发达国家位居前列。
——直接投资模式发挥重要作用。上汽、长安、长城、吉利、奇瑞等中国车企在海外布局建厂，支撑了中国品牌在海外落地生根，并为未来增长奠定了坚实基础。“目前，长安汽车正在推进多个海外基地市场的建设，未来的增长动力将由‘外’向‘内’转变，逐步走向海外自营模式。”长安汽车海外事业发展部副总经理肖锋介绍，今年上半年，长安汽车出口突破10万辆，营业收入超过65亿元，同比去年翻了近一番，其中，2019年在巴基斯坦成立的玛斯特长安汽车有限公司销量同比增长102%。
中国汽车产品力、品牌力稳步提升
近年来，中国品牌汽车进入发达国家市场，并得到越来越多用户的认可，离不开产品力、品牌力的稳步提升。
“中国品牌乘用车的国内市场占有率在持续提升，2021年达到44.4%，比上年提升6个百分点。今年上半年，市场占有率达到47.2%，比上年同期上升5.3个百分点。”中国汽车工业协会轮值会长朱华荣指出，经过多年的市场磨炼，中国品牌汽车在质量、技术、供应链体系建设、品牌塑造等方面取得的长足进步，大大提升了在海外市场的竞争力。
——产品质量达到甚至超过部分国际品牌。中国质量协会2021年度中国汽车用户满意度测评报告显示，中国品牌的用户满意度持续提升，产品质量已经达到甚至超越同级别合资品牌，产品价格与合资品牌差距也逐渐缩小。
——技术创新持续加快。中国主流汽车品牌在整车、底盘、发动机、变速器等领域已具备完全自主开发能力；动力电池技术世界领先，纯电动乘用车平均续驶里程提高到400公里以上；搭载组合辅助驾驶系统的乘用车在新车市场占比达到20%。2021年，中国企业获得新能源汽车相关专利超3万件，占全球比重达到70%。
——供应链渐趋完善。汽车产业链布局日趋完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完善的产业体系，深度融入全球供应生态，成为重要的生产和供应基地。
“中国主流品牌将在中国市场乃至全球进一步提升竞争力。未来10年，世界级的中国品牌将会诞生。”朱华荣说。
创新营销服务模式，提升差异化竞争力
“感谢上汽法国团队，4次赶赴现场，彻底解决了电瓶亏电难题，客户对企业认真负责的态度非常满意。”
这是法国马奎斯汽车经销商集团售后总监尼古拉斯·胡贝尔写给上汽国际欧洲公司的一封感谢信。信中提到的电瓶亏电难题，发生在斯特拉斯堡。去年8月，该地区陆续发生车辆放置几天后无法启动的事故。上汽法国售后团队先后实地勘查4次，耗时21天，最后在一名客户家里检测到车辆静态耗电异常，排查后发现是数字广播模块无法休眠导致。
上汽名爵欧洲首席执行官刘新宇解释，由于当地电台太多，车载数字收音机在搜台、存储时，会偶发软件不匹配的情况，导致车辆关闭后收音机无法休眠，造成电瓶亏电，车辆无法启动。发现原因后，他们迅速联合国内软件团队进行优化，并通过软件刷新彻底解决了问题。
这次电瓶亏电难题的解决，既诠释了汽车产品本地化的必要性，更从侧面展示了完善海外售后服务体系、提升用户信赖度的重要性。
针对不同市场，我国车企纷纷制定不同的产品和服务策略。比如，面对某些国家道路不平整的情况，上汽的工程师们调高了车辆的离地间隙；为了确保电动汽车在高纬度地区极寒条件下的加速性能和快充性能，长安开发出“超集”电驱和“高频脉冲加热技术”，可以让电池在零下30摄氏度的情况下实现5分钟最高加热20摄氏度。
长城汽车欧洲区副总裁强孙兵告诉记者：“国内市场以用户为中心的产品设计、基于车辆全生命周期的生态构建，是中国汽车开拓海外市场的另一把利器。”连日来，魏品牌在德国做了多场消费者直联活动，参与的车主普遍表示，他们很喜欢中国车企的用户运营思路。
2020年9月进入欧洲市场以来，领克品牌累计出口量超过2万辆，体验过领克产品的粉丝更是达到11.6万名。“这要归功于企业创新的‘订阅制’商业模式。”吉利汽车集团高级副总裁林杰说，欧洲的汽车闲置率高，以提升汽车使用率为目标，领克推出了月费订阅会员、直接购买会员、免费会员等订阅方式，让消费者可以低门槛、全方位体验领克品牌的产品和服务，受到当地年轻消费者的喜爱。
抓住新能源、智能网联的先发机遇
“蔚来的换电技术带来了良好的体验，我以后还想尝试蔚来的其他车型。”比肯费尔特是2021年9月蔚来在挪威首都奥斯陆完成交付的第一批ES8用户之一，蔚来的换电设计和服务令他印象深刻。
中国汽车工业协会统计显示，去年以来，我国新能源汽车出口呈现爆发式增长，全年出口31万辆，同比增长3倍。今年上半年，我国新能源汽车出口20.2万辆，同比增长1.3倍。
“去年，澳大利亚共出售电动汽车5000多辆，名爵就占了27%。”余德说，经过在纯电、插电强混、氢燃料电池3条技术路线上多年的深耕，上汽如今已拥有完整的新能源汽车产品型谱。“新能源和智能网联正成为中国汽车拓展海外市场的‘加速器’。”
“中国汽车在新能源和智能网联领域的先发优势，正在让欧洲消费者改变对中国品牌的原有认知。”强孙兵说，不少欧洲消费者、合作伙伴认为，在电动化和智能化领域，中国正在引领新汽车发展趋势。“这对我们提升品牌竞争力十分有利。”
不过，在强孙兵看来，欧盟产业界即将推出的碳边境税等政策，将拉高汽车整车和零部件进入欧盟的成本。“中国品牌车企只有持续练好内功，把品质、合规尽量做到极致，才能在高端市场打下坚实的品牌基础。”
“中国汽车走出去仍面临不少挑战。”长安汽车有关负责人表示，首先，海外投资易受地缘政治、经济波动、产业政策、社会风俗等因素影响，风险较大；其次，中国品牌汽车基地建设、品牌收购、合资合作等运作经验和能力仍然不足；第三，当前国际海运物流运力矛盾突出，舱位数量不稳定、价格波动大，关键时段严重制约中国汽车的海外运输。
“抓住全球汽车产业变革的机遇，打造中国汽车品牌形象，考验着中国汽车企业的智慧。”林杰说，领克品牌成立之初，就将自己定位为带给消费者更多选择、提供全新审美和使用体验的全球高端新品牌。在销售模式上，企业会根据所在国的国情作出经销制、代理制、直营制等不同选择甚至是组合，但品牌始终由自己运营。
“今年上半年，中国汽车出口量约占总销量的10%。当这一比例提升至20%时，中国离汽车强国的目标就不远了。”中国汽车工业协会副秘书长师建华说。
版式设计：蔡华伟
《 人民日报 》（ 2022年07月13日 07 版）
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