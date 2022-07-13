顾学明

要顺应全球服务贸易发展新趋势，以国家级特色服务出口基地为依托，打造我国特色服务出口品牌，全力提升服务出口竞争力

最新数据显示，今年1—5月，我国服务贸易继续保持平稳增长，其中服务出口11517.9亿元，增长26.3%。作为全球服务贸易第二大国，服务贸易日益成为我国发展对外贸易的新引擎和深化对外开放的新动力，在我国构建新发展格局中具有重要作用。

今年3月，商务部等7部门新认定了一批国家级特色服务出口基地。这类基地，以发展知识密集型服务出口为主，引领带动新模式新业态加快发展，成为提升我国服务出口竞争力、培育特色服务出口品牌的重要载体。设立国家级特色服务出口基地，是促进我国服务贸易高质量发展的重要举措，对于更好发挥各地优势、拓展服务出口规模、优化服务出口结构具有重要推动作用。

当前，服务贸易正成为世界各国引领创新与推动合作的重要力量。新冠肺炎疫情发生以来，数字技术应用更加广泛，服务贸易数字化进程明显提速，以数字服务为核心的知识密集型服务贸易展现出强大韧性，为世界经济贸易复苏和全球产业链供应链稳定做出了贡献。

我国服务贸易在平稳增长的同时，也要看到，服务出口能力特别是知识密集型服务出口能力还有待提升。“十三五”末，我国服务出口在货物和服务出口总额中的比重仅为9.8%；服务出口在全球服务出口中的份额仅为5.7%，位居全球第四位，服务贸易国际地位和竞争力仍有待提升。《“十四五”服务贸易发展规划》提出，要加快服务贸易数字化进程，推动我国服务贸易新业态新模式加快发展，培育特色服务贸易竞争优势，实现服务出口竞争力明显增强、向价值链高端持续攀升的目标。

下一步，应顺应全球服务贸易发展新趋势，以国家级特色服务出口基地为依托，打造我国特色服务出口品牌，全力提升服务出口竞争力。一是完善服务出口促进政策体系，研究出台支持特色服务出口基地发展的政策措施。二是总结特色服务出口基地创新实践案例，形成可借鉴、可复制、可推广的经验和模式，为全国特色服务出口发展提供实践支撑。三是拓展特色服务出口基地类型，在更多优势领域研究新设一批突出专业特色的服务出口基地，带动服务贸易加快创新发展步伐。四是鼓励特色服务出口基地大力支持服务贸易市场主体打造特色服务出口品牌，着力提升“中国服务”品牌影响力。

（作者为商务部国际贸易经济合作研究院院长，本报记者罗珊珊采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 07 版）

(责编：赵欣悦、白宇)