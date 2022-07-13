吉林风光发电项目装机达1232万千瓦
引进建成新能源产业链企业20家
2022年07月13日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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本报长春7月12日电 （记者刘以晴）11日，吉林省中车松原新能源装备产业园内，首批风电整机产品正式下线。截至目前，吉林已建成风光发电项目装机1232万千瓦，风力发电主机、叶片、塔筒等设备实现本地化生产，引进建成新能源产业链企业20家。
吉林西部地区风光资源丰富，可开发面积大。当地制定发展规划，打造大型清洁能源消纳基地、外送基地等。作为松原市推进规划落实的重要依托，中车松原新能源装备产业园的整机总装生产线，能覆盖从3兆瓦到8兆瓦陆上风电机组的组装生产。
《 人民日报 》（ 2022年07月13日 07 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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