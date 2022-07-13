本报记者 邱超奕

从空中俯瞰杭州萧山国际机场航站楼。

文 杨摄（人民视觉）

西湖以东，钱塘江畔，巨大的银白色屋顶如同波浪起伏，仿佛又一片西湖横空出世。

这是正在做投运准备的杭州萧山国际机场T4航站楼，是杭州亚运会重点保障项目，也是目前国内单标段合同额最大的民航航站楼。

“投运后，这里将成为华东地区最大机场之一，成为迎接八方来客的新国门。”看着一天天拔地而起的航站楼，中国建筑杭州萧山国际机场三期工程管理总承包项目经理司法强颇为骄傲，“这座集民航、高铁、地铁、公交等于一体的大型综合交通枢纽，寓情于景，绿色智能，还将带动临空经济的高质量发展。”

新航站楼尽显杭州雅韵

面积比3座老航站楼总和还要大近2倍

萧山机场三期扩建项目总投资达271亿元，在全国机场投资中位于前列。总建筑面积约150万平方米，包括T4航站楼、综合交通中心、高铁站房、能源中心等。

“仅T4航站楼的投资额就有近百亿元，是目前国内单标段合同额最大的民航航站楼项目。其总面积达到72万平方米，比之前的3座航站楼加起来还要大近2倍。”机场三期新建航站楼项目总工程师陈华说，三期扩建的交通中心项目，总建筑面积达到47万平方米，在全国机场类似项目中也排在前列。

为啥要建这么大的航站楼？

机场三期指挥部设计技术部部长陈怡解释，机场原有航站楼可满足每年3300万人次的旅客量，但早在6年前就突破3000万人次，已趋于饱和。伴随着民航运输需求快速增长，打造新的航站楼迫在眉睫。大量旅客需要集散，接入轨道交通，新建一个“上天入地”的综合交通中心，能带来更便捷的出行服务。

漫步在新修建的T4航站楼，仿佛置身于“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的美丽西湖。足有14个标准足球场大的候机厅里，32根高低错落的“荷叶柱”顶天立地，巨大的“荷叶”伞盖散发开来，化作曲线柔美的屋顶。

“虽由人作，宛自天成。”司法强说，机场内部取“山水杭州，全新十景”之意，藏着许多西湖画卷。“比如6座值机岛，形似古代帆船，如同‘荷下泛舟’。再看地毯，点缀着桂花样的花纹，这是‘桂雨飘香’。最有辨识度的是机场地标‘荷花谷’，高达50多米的钢结构立柱在屋顶绽放成一朵巨大荷花，营造‘芙蓉出水’的效果。”

建造如此精美而庞大的工程，项目组克服了重重挑战。

首先是不停航施工。扩建工程紧邻老航站楼，又不能对民航运行造成影响。“这么大体量的工程，干起来比外科手术还小心。”机场三期交通中心项目执行经理陆明海感慨，综合交通中心与新老航站楼相连，在上空有45米的航空限高，在地下还要调整60万米的复杂管线，作业空间狭小有限。

其次，工期紧任务重。“同等规模项目绝大部分工期在48个月以上，而我们的航站楼工期是39个月，在同等项目中工期最短。仅航站楼建设冲刺时，就投入上万人大会战，每天两班倒，不停歇。”陈华说。

此外，由于严格执行疫情防控规定，项目遭遇过外地材料、工人进不来等严峻挑战，有关部门及时派出专车、开辟绿色通道，才逐步缓解了困难。

“今年3月，项目完成五方竣工验收，5月已组织开展民航验收，克服千难万险，机场建设跑出了‘杭州速度’。”陈华说。

建设中攻克多项关键技术

实施全国首次倾斜面龙骨及玻璃整体板块装配式吊装

萧山机场三期扩建项目是浙江省“大通道”建设十大标志性项目之一。为树立行业标杆，项目组在创新、安全、减排等方面倾注大量精力，攻克多项关键技术，拿下全国首创。

创新攻关，缔造行业之最。

综合交通中心的“负9米层大通道”，是旅客换乘必经之路。这里的点睛之笔，是大通道中庭的下挂玻璃帷幕——高24米、面积1200平方米的圆锥筒形帷幕延伸到穹顶，开出直径约30米的璀璨“莲花”。

“为完美呈现视觉效果，我们实施了全国首次倾斜面龙骨及玻璃整体板块装配式吊装。”机场三期交通中心项目技术总监王飞解释，安装玻璃帷幕原本不难，但项目建设的特殊条件加大了施工的难度。“按传统工艺，可以搭脚手架拼装，工期至少半年，而我们只有2个月时间。也可以尝试空中平台施工，但结构受力又吃不消。我们几经权衡，决定走一条新路。”

建设者先把圆锥形帷幕分成上、下两段，分别在地面组装好，再进行整体吊装。吊装时，测量工程师全程使用全站仪进行数据跟踪，动态调差，确保每一块玻璃的进出偏差在3毫米以内。“吊装最大的板块重达41.5吨，起吊高度16.8米，在装配式施工中极为罕见，创下行业之最。”王飞说。

同样，T4航站楼首段钢屋盖网架的提升，也一举刷新国内机场航站楼屋盖单次提升纪录。单次提升的屋盖有2万多平方米，相当于50多个标准篮球场，重量有8000多吨，堪比40架中型客机，通过计算机控制液压同步提升技术才得以实现。在这类重难点施工中，项目组先后攻克了13项关键技术。

智慧工地，确保安全高效。

“现场管线多、基坑深、吊装多，复杂因素交织，安全生产压力很大，5G+智慧工地成了我们的好帮手。”机场三期交通中心项目安全总监齐世龙说，以综合交通中心为例，工地安装有55个人脸识别摄像头，连接5G网络，一旦发现工作人员有安全违规行为，摄像头会实时记录具体的人和位置，发送给安全管理人员。

“综合交通中心建设高峰期有3500多名工人，仅靠人力巡查不仅效率低，还可能留死角。智慧工地全天候运行，监管效率大幅提升。”齐世龙介绍，项目施工期间，未发生一起安全事故。

节能减排，降低建筑能耗。

新航站楼设计之初，项目组就在“绿色”上下足功夫。“航站楼运用了诸多被动节能技术。”机场三期新建航站楼项目副总工程师潘钧俊介绍，金属屋面覆盖有辐射制冷膜，能反射太阳辐射，为室内降温；屋顶天窗也经过采光分析，有效减少电灯照明；能自动控制的窗户可根据气温调整自然通风，改善舒适度。

此外，新建的能源中心拥有亚洲机场中单机规模最大、最先进的分布式能源系统，除了实现清洁发电，还可以用发电产生的余热为机场制冷、采暖供能，一次能源综合利用效率提升至90%以上。投用后，每年可节约近6000吨标准煤，减排约3.15万吨二氧化碳。

投用后将创造多重效益

机场软硬件同步提升，辐射带动临空经济

拉动投资、升级服务、吸引高新产业……萧山机场三期扩建后，不仅让交通更便利，还将给杭州乃至周边地区持续创造多重经济社会效益。

建设期间，三期扩建项目投资体量巨大，每天产值就有数千万元。高峰期现场劳动力超过2万人，解决了大量就业。另外，项目投资拉动作用明显，仅原材料这一项，就使用混凝土260多万立方米、钢筋30余万吨、玻璃40余万平方米、铝板110余万平方米，带动供应商上千家。“项目还给新材料、新技术、新设备提供了应用场景，比如5G+智慧工地，我们是浙江首例。”齐世龙说。

三期项目全部投用以后，T4航站楼每年就可服务5000万人次，将为长三角地区提供更高效的民航运输保障。

硬件升级，也带动服务改善。陈怡介绍，以打造平安、绿色、智慧、人文“四型机场”为目标，萧山机场将成为换乘距离最短、最便捷的综合交通枢纽之一。旅客从进航站楼抵达登机口，可实现无纸化通行，全程配套人性化服务。比如，安检“刷脸”快速通关，托运使用“零高差”设备，无需费力搬运行李。还有“自出筐”系统，把行李筐自动推送给旅客。新航站楼还新增了许多近机位，出行幸福感进一步提升。

看长远效益，扩建后的机场枢纽能辐射带动临空经济，吸引更多产业聚集。“总投资24亿元的机场国际货站项目顺利封顶，菜鸟、圆通等企业正在加快建设跨境电商及智慧物流发展基地，提升航空物流供应链。”浙江杭州临空经济开发有限公司副总经理戴忠心说。

今年4月13日，杭州临空经济示范区正式揭牌。生物医药、数字贸易、航空服务……一个围绕萧山机场形成的临空产业集群正在壮大。以生物医药为例，目前已有30多个产业项目落地，涵盖头部企业、孵化企业等全产业链。前不久，临空经济示范区又迎来十大项目集中签约，包括免税品销售、儿科药物、产学研合作等，总投资33.3亿元。临空经济正阔步前行，未来可期。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)