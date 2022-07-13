体育旅游消费需求旺盛，精品线路、精品赛事和示范基地越来越多
“体育+旅游”融合发展加速（消费视窗）
在海南海口西秀海滩帆船帆板训练基地，帆船爱好者们扬帆起航。
在河北邢台平乡县老漳河湿地森林公园，自行车运动爱好者在环道上骑行。
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滑雪、帆船、骑行、攀岩……近年来，“体育+旅游”融合发展加速。各地顺应游客消费升级趋势，推出更多优质体育旅游目的地，进一步激发旅游消费和体育消费，成为旅游市场新的增长点。
体育旅游亮点多
滑雪滑冰、户外运动、登山越野等体育活动，正在受到越来越多人喜爱
“哇，感觉太棒了！”在四川成都彭州市宝山村户外运动中心，游客李成开着全地形车穿越在四周绿意环绕的湔江河谷，清澈的河水飞溅起一丈多高的水花。体验结束，李成意犹未尽：“我是个户外运动爱好者，这里可太符合我的口味了。走！再去试试高空蹦极项目。”
彭州市素有“天府金彭、蜀中膏腴”的美誉，是距成都市区最近的雪山下的度假胜地。这些年，位于龙门山湔江河谷生态旅游区腹地的宝山村先后推出户外拓展、卡丁车、全地形车、滑索、飞跃丛林等众多体育项目。其中，高空蹦极项目建于峡谷中，运行高度40.3米。站在蹦极台上既能欣赏太阳湾的峡谷风光，又能感受运动的快感，深受游客喜爱。
体育旅游是指以体育资源和体育设施为条件，以体育运动项目为核心，以参与体验和参观游览为主要形式，以满足健康娱乐、旅游休闲为目的，向大众提供相关产品和服务的一系列经济活动。
《“十四五”旅游业发展规划》提出，“实施体育旅游精品示范工程，以北京冬奥会、冬残奥会等重大体育赛事为契机，打造一批有影响力的体育旅游精品线路、精品赛事和示范基地，规范和引导国家体育旅游示范区建设”。
近年来，我国体育旅游产业加速发展。一方面，随着居民收入水平提升和旅游消费升级，滑雪滑冰、户外运动、登山越野等体育活动，正在受到越来越多人喜爱。另一方面，在需求带动下，一批以体育为内涵、以旅游为载体的旅游目的地多了起来，在带动旅游从传统的观赏性旅游向体验型旅游发展的同时，成为旅游市场的新亮点。
白天在百年骑楼老街享受悠闲慢时光，傍晚在海口湾沉浸式体验城市海岸的活力派对，晚上到体育场为球队加油呐喊……在海南海口，游客体验因“体育+旅游”而更加丰富多彩。近年来，海南持续开发“体育+”特色产品，带动体育旅游消费快速增长。海口积极引入帆船、帆板赛事，每年来海口体验帆船帆板运动的游客有2万多人。
文化和旅游部相关负责人表示，推动体育旅游融合发展，有利于丰富旅游体验、传播体育文化，对扩大体育和旅游市场供给、更好满足体育和旅游需求、服务“六稳”“六保”、构建新发展格局具有重要意义。
融合带动作用大
以体育旅游为抓手，实现景观资源与运动产品和项目融合发展
旅游产业关联性强，与食、住、行、游、购、娱等行业直接相关。“体育+旅游”融合发展，能够发挥更大带动作用。
彭州市龙门山湔江河谷生态旅游区管理委员会主任陈红昊说，旅游区全力推动民宿产业上下游、左右岸配套，形成以山地运动和生态康养为主导的文旅产业体系，推动要素功能集成、产业协作配套、人城境业融合。目前，旅游区已有第三产业市场主体超1万家、新经济企业超600家，建成多个产业化项目，打造50余处特色消费场景，推动全市年度旅游人次达峰值1915.3万人次、旅游综合收入达峰值80.3亿元。
以体育旅游为抓手，一些地方面向运动观光群体，大力发展攀岩、登山、山地越野、徒步、溯溪等山地运动项目，实现景观资源与运动产品和项目融合发展。
“宝山村内有山谷、溪流、瀑布等景观资源，借助大自然赋予的优越条件，我们打造文旅体融合发展新模式。”宝山村党委书记、村委会主任贾卿说，宝山按照“山地运动+观光”模式，高标准建设特色民宿、温泉酒店，建成特色餐厅、旅游厕所等配套设施，运用体育产业带动农业、交通运输业、餐饮娱乐业等相关产业发展，以山地运动建设催生文旅产业发展新动能。
在海南万宁，长达109公里的海岸线上分布着日月湾等10个优美的海湾，是国内外知名的冲浪胜地。以发展体育旅游产业为契机，万宁擦亮了“活力海岸”的名片，把冲浪、潜水、摩托艇、帆船帆板等运动和文化产业项目做大做强，更好地实现了“旅游+消费”的带动作用。
瞄准需求挖潜力
提升体育旅游的服务品质和产品品质，增加体育旅游的文化内涵
在国家5A级景区新疆赛里木湖，以冰雪运动为代表的体育旅游，正成为景区多元发展的新发力点。占地总面积约360公顷的滑雪旅游度假区，将依托海拔垂直落差高达1314米的地形建设雪场，包括初中高级雪道和百公里以上湖畔野雪道等，同时配套半山观湖酒店、帐篷营地等多种住宿产品，更好满足游客在不同季节的需求。
硬件只是基础，软件才更关键。在赛里木湖滑雪旅游度假区相关负责人看来，随着旅游消费升级，越来越多游客更加注重景区管理、配套服务等，要想赢得更多游客的青睐，必须紧跟消费需求做文章。
消费内容向多业态扩展，冰雪乐园、冰雪世界等旅游项目更受消费者青睐……美团研究院发布的报告认为，我国冰雪旅游与体育旅游等快速融合，80后和90后成为冰雪旅游消费主力军，消费者在选择冰雪旅游目的地时，对景区服务水平提出更高要求。
赛里木湖滑雪旅游度假区相关负责人介绍，为了更好满足滑雪运动更加多样化、个性化需求，景区与融创文旅热雪奇迹达成战略合作，由热雪奇迹为度假区提供全面运营管理服务，引入全方位的品牌特色内容，在赛事、营地、训练中心、俱乐部活动等方面更好地服务游客。
随着热雪奇迹滑雪训练中心的入驻，赛里木湖滑雪旅游度假区将开展滑雪技能全链路成长教学，面向不同程度的学员匹配相应课程，覆盖从初级入门滑雪课程到国际雪联权威认证，让更多滑雪爱好者可以接受更加专业的技能训练。“希望可以携手赛里木湖滑雪旅游度假区，共拓冰雪经济产业链，助力中国冰雪运动发展。”融创文旅集团总裁路鹏说。
“体育旅游未来潜力仍然很大，释放潜力的关键在于紧跟需求、提升体验。”中国旅游研究院副研究员韩元军认为，要从消费者需求角度出发，提升体育旅游的服务品质和产品品质，增加体育旅游的文化内涵，让更多消费者在参与体育运动和体育休闲中收获满意，激发体育旅游更大的发展动力。
《 人民日报 》（ 2022年07月13日 19 版）
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