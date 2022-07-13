本报北京7月12日电 （记者李婕）12日，中央企业专业化整合重点项目签约仪式在北京举行。中国电子和中国物流数字科技平台合作项目、中国航材和海南省通航业务合作项目、航天科工和东方电气集团能源装备企业划转项目、招商局集团和厦门象屿供应链服务合作项目等13组专业化整合项目集中签约。

其中，中国电子信息产业集团有限公司和中国物流集团有限公司积极推动双方战略协同，围绕共建现代物流体系和物流数字科技平台，全面加强数字化、智慧化物流体系建设、数字化转型、网络安全、综合物流服务、供应链服务等方面合作。

航天科工所属科华技术有限公司将所持宏华集团29.99%股权无偿划转东方电气集团所属东方电气集团国际投资有限公司，划转完成后东方电气集团成为宏华集团实际控制人。东方电气集团和宏华集团通过跨行业跨领域的专业化整合，推进在油气电装备和新能源等领域的协同，增强产业链供应链韧性和竞争力，增强产业链带动作用，加快推动现代产业体系建设。

国务院国资委副主任翁杰明表示，这些项目既有传统行业的资源整合，又有新兴产业的聚力攻坚，既有同类业务的横向集聚，又有产业链上下游的纵向贯通，既有央企间的协同联动，又有央地间的合作发展，具有较好的代表性和示范性。

(责编：赵欣悦、白宇)