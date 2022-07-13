原标题：超46万公里！国家公路网最新规划出炉

科技日报北京7月12日电 （记者刘园园）7月12日，国家发展改革委举行专题新闻发布会，介绍由该委和交通运输部最新印发的《国家公路网规划》（以下简称《规划》）有关情况。

“《规划》提出了国家公路网到2035年的布局方案，总规模约46.1万公里。”国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在发布会上介绍。

其中，国家高速公路网规划总里程约16.2万公里，由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线等组成；普通国道网规划总里程约29.9万公里，由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线等组成。

“《规划》实施后，国家公路将依然保持‘国家高速公路+普通国道’两个层次，普通国道提供普遍的、非收费的交通基本公共服务，国家高速公路提供高效、快捷的运输服务。”孟玮说。

国家发展改革委基础设施发展司副司长周小棋介绍，改革开放以来，我国先后出台了四个国家级的干线公路规划。本次《规划》与2013版规划相比，规划总规模增加了约6万公里。其中国家高速公路净增里程约2.6万公里；普通国道净增里程约3.4万公里。

交通运输部综合规划司副司长王松波提到，《规划》将创新智能和绿色低碳作为国家公路网发展的重要原则和目标，并提出了具体实施要求。例如促进新一代信息技术、人工智能等前沿科技在国家公路上的深度应用，推进国家公路基础设施智慧升级等。

“‘十三五’以来，我国公路建设投资占GDP比重约为2.4%，其中国家公路建设投资占公路建设投资的比例基本稳定在36%左右，在稳投资、稳增长方面作用十分显著。”周小棋透露。

(责编：罗知之、陈键)