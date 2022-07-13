刘 瑾

原标题：二手车市场有望火起来

近日，商务部等17部门印发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》。其中，针对二手车流通，提出了全面取消限迁、优化交易登记管理等一系列举措。

商务部副部长盛秋平表示，搞活二手车流通，能够盘活汽车存量，拉动新车消费增量，对促进汽车梯次消费具有重要作用。

打通行业堵点

“我国汽车保有量已超过3亿辆，位居全球第一。盛秋平介绍说，去年我国二手车交易量达1759万辆，远低于国际成熟汽车市场比例，二手车跨区域限迁、商品属性不明确、经销业务受限多等问题，阻碍了二手车市场发展。

“新举措解决了困扰二手车行业多年的问题，有助于促进二手车自由高效流通和行业规模化发展。”中国汽车流通协会副秘书长王都表示。

企业经销模式是国际成熟二手车市场的流通主渠道，占比约为70%，而我国二手车市场以“经纪+个人”模式为主，行业“小散弱”问题突出。王都表示，《若干措施》取消对开展二手车经销的不合理限制，明确登记注册住所和经营场所在二手车交易市场以外的企业可以开展二手车销售业务。商品属性的变化，彻底打通了行业堵点，这意味着二手车行业逐步规范化，消费者以后可以像买新车一样买二手车。

二手车限迁曾是制约全国统一汽车大市场建设的重要因素。盛秋平表示，全面取消限迁政策后，二手车将进一步实现全国自由流通，丰富汽车产品供给，提升供需适配性，更好满足汽车消费需求。据了解，目前，已有多地陆续出台政策，取消二手车限迁相关政策，包括河北、江苏、四川、天津、重庆等地。

王都认为，由于政策牵涉部门较多，需要相关部门加强监管，促进政策真正落地。

行业面临重新洗牌

今年以来，为提振国内二手车市场，以促消费为重点的政策持续加码。继4月份《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布后，5月底国务院又印发了《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，再次提出全面取消二手车限迁，以及完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定。

政策将刺激二手车企业加速变革，探索新的发展模式，行业将向着规模化、规范化的方向迈进。

据中国汽车流通协会统计，目前推出官方二手车或者品牌二手车的企业大约有22家，涵盖超豪华、豪华、合资和自主车企，新势力如特斯拉、蔚来等也推出了官方二手车品牌。广汽丰田二手车相关负责人透露，“二手车业务是促进新车销售、稳固和扩大基盘客户、提升收益的发力点，因此集团也会越来越重视”。

汽车交易平台已经在深耕二手车业务。瓜子二手车联合创始人、高级副总裁王晓宇告诉记者，目前，已有超1万家车商入驻瓜子二手车平台。随着限迁政策取消，将发挥电商平台作为产业基础设施的作用，帮助入驻车商实现全国范围收售，加速国内二手车行业向线上化、数字化模式演进，改变二手车只能线下交易的传统模式。

未来销量将超新车

二手车新政陆续落地后，市场各方将面临哪些新变化？

消费者购买二手车的选择范围扩大。“消费者会是最大的受益者。”王都表示。瓜子二手车消费大数据显示，“国五”二手车迁入限制取消地区的消费者，在瓜子二手车平台的可选车源范围将扩大约6倍，购车选择范围扩大为提振消费信心注入了强心剂，将持续拉动上架量和销量。

二手车交易效率改善。南京启航名车负责人王勇通过二手车互联网平台触达全国范围潜在客群，从卖本地扩展至卖全国，突破售卖地域限制，借助互联网平台已经把本地车源卖到了南京之外的全国20多个城市，售车周转效率提升3倍。王勇介绍，热销车型上架后，通常几天就能售罄，普通车源的平均售卖时间是15天左右。相比线下2个月左右的售卖时间，车源在全国范围的流转，显著提升了周转效率，减轻了库存压力。

二手车交易价格将稳步上涨。王都表示，随着行业规范化、规模化发展，经销商的销售渠道逐步打开，运营成本陆续降低，收车价格会有所上涨。车主卖车时，可以价比三家。消费者买车时，则会优先考虑有规模的门店，签订合同并索要发票，车辆价格会高一些，但质量更有保障。

对经销商来说，新的市场环境是机遇，也是新挑战。“如何买卖二手车成为一个新课题，经销商要加强学习。”王都表示，目前，没有明确的模式和路径，商家各有高招，未来将呈现百花齐放的态势。人人车联合创始人杜希勇认为，二手车全国买卖将成为未来二手车消费的趋势，下半年汽车消费将迎来一波高峰，将为稳定宏观经济发挥积极作用。

可以预见，随着二手车流通环节的堵点和卡点被打通，二手车市场将持续释放消费活力，二手车全国流转将带来交易量的持续增长，有望在未来两三年内实现对新车的赶超。

(责编：罗知之、陈键)