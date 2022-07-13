人民网北京7月13日电 （记者许维娜）稳投资关乎经济增长。特别是当经济面临一定下行压力，通过投资稳定经济，促进经济持续健康发展至关重要。

今年以来，投资对于经济发展的支撑作用更加凸显，从部委到地方密集出台一系列政策措施，进一步推进重大项目建设，扩大有效投资。

如何在有效投资上精准发力？如何落实重点项目？记者就此采访了国家信息中心大数据发展部大数据分析处处长杨道玲。他表示，多重因素的共同推动下，结合多项高频数据、先行指标显示，近期工程项目建设投资呈强劲上涨势头。

上半年项目投资中标金额同比增长近20%

项目是支撑有效投资的主载体。杨道玲表示，从新增中标项目资金看，今年上半年项目投资加速落地，中标金额同比增长近20%。

他表示，通过对剑鱼标讯平台全国投资项目中标金额数据监测分析显示：今年以来，全国项目中标金额同比增速开始加速增长，抬升势头十分明显，今年1月-6月中下旬同比增速达19.4%，显示出从年初开始全国项目投资就进入持续发力状态。

分地域看，上半年各地推动项目落地实施跑出“加速度”。其中，东部地区中标金额最高，占全国比重接近47.5%；西部地区增速最快，同比增长达23.4%。

分领域看，一些重要投资领域正在发力。建筑工程、能源化工、水利水电、交通工程、市政设施等基建领域中，建筑工程类项目仍处于“挑大梁”地位，中标总金额远超其他领域，能源化工类项目中标金额增速大幅领先，水利水电类同比增速也近40%。

建设施工热度及速度持续回升

项目建设是扩投资、稳增长的关键举措，也是调结构、稳增长、促就业的“主引擎”。

杨道玲称，在项目资金加快落地的同时，近期建材供需、物流运输、工程机械等与建设施工密切相关的多个指标也在逐步回升。

从上游建材看，中国水泥网提供的监测数据显示，今年以来全国水泥磨机运转率和水泥发运率均总体呈上涨态势，磨机运转率6月中旬达到45.6%，水泥发运率从3月以来持续回升，5-6月基本保持在40%左右，显示出水泥供需正在稳步复苏。

从物流运输看，福田智科物流指数显示，从3月开始，混凝土、砂石料、渣土等建材相关行业物流指数总体快速上升，5月达到94.7，高于全行业干线物流指数93.7的水平，6月前3周建材相关行业物流指数继续保持相对高位运行，建材物流指数提升也是工程项目建设回暖的重要体现。

从施工情况看，树根互联根云平台提供的三一重工机械运行数据显示，今年以来挖掘机施工活跃程度总体高于去年同期，截至6月15日，挖掘机平均每日开工设备数同比增长8.5%，总工作时长也同比增长5.3%。

杨道玲认为，这一系列指标表明，今年以来全国工程项目建设施工活力持续提升，预计实物工作量也将随之快速形成，工程项目投资拉动作用正在加速显现。

他还表示，由于工程项目从投资到形成实物工作量需要一定的传导周期，加之今年多地疫情频发以及汛期降雨等对施工进展带来不利影响，当前总体施工建设活跃程度与去年同期相比还有一定差距，预计下半年工程建设活力有望进一步迸发。

多措并举扩大有效投资

有效投资在稳增长中发挥着关键性作用。杨道玲建议，下阶段仍需持续精准发力，多措并举积极扩大有效投资。

一是要加快推进重大项目开工建设。要聚焦既利当前又利长远的项目，特别是要启动既能补短板调结构、又能带消费扩就业的一举多得项目，因地制宜积极做好项目选取和储备，加强项目前期工作，加快办理各项手续，保障项目建设如期进行。

二是要撬动引导社会投资，激发民间投资活力。要充分发挥重大项目牵引和政府投资的杠杆作用，撬动更多社会资金广泛参与，为项目投融资提供更专业的金融服务，激发民间投资活力。

三是还要不断完善部门间协调机制，优化项目审批流程，做好资金与项目、与企业的精准对接，减少资金等待时间，避免资金闲置。

四是要利用大数据、物联网、人工智能等先进技术手段加强项目全生命周期管理，强化重大工程项目评估督导，确保项目投资达到预期效果。

(责编：杨虞波罗、吕骞)