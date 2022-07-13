黄盛

从上海向北经长江隧桥驶出11公里后，便是位于崇明生态岛东北部的崇明现代农业园。园区内利用滩涂资源围垦起来的新生地，不仅土地肥沃，水、土、空气、土壤也均达到国家一级标准，为生产绿色食品、有机食品带来适宜的生态环境。优质的自然环境让1993年出生的贵州小伙立伟，在这里创新了陆基型养虾技术，也因此被身边的人称为“虾厂塘主”。

“以前土塘养虾就是通过增加养料和水来提高产量，但提升效果相对一般，而且养出来的虾的虾壳也更厚。”一说起养虾，2018年从上海海洋大学硕士研究生毕业的立伟就激情饱满。他告诉人民网财经，从事水产工作一直是自己的职业规划，“如何解决传统养虾模式的痛点、陆地池塘有无可能养出味道鲜美的海水虾，等等一系列问题，一直是我感兴趣的地方”。

立伟正在观察虾苗的生长情况。 受访者供图

据悉，当前水产活鲜的养殖、运输和销售环节存在养殖成功率低、运输和暂养待售损耗高、持续稳定供应差等痛点。特别是深受消费者喜爱的南美白对虾，是水产活鲜中较为高频的消费品类，但其价格和供应均较大程度上受季节、区域影响，供应的稳定性较差。“克服了传统活鲜的养殖痛点，才能帮助盒马等商超零售端解决稳定供应、食品安全可控、生产过程绿色环保的全链路问题。”立伟分析说，眼下已有不少零售端企业通过自动化、数字化为水产活鲜产业技术升级赋能，自己改良技术后养出来的虾也通过“盒田虾”品牌的助力，走进千家万户的餐桌。

“您别看这小小一只虾，背后可是藏着强排污、轻絮团、少换水、低能耗、高效益、绿色环保等技术基因。”立伟捉起一只虾向人民网财经分析说，他们通过分级养殖技术，构建了新型分段式养殖工艺，降低转池过程中的应激和损耗，并降低从业者劳动强度。“分级养殖模式，让对虾病害发生率大幅降低，生产的计划性和可控性更强，可以实现全年不间断供虾，即使在低温的冬天也可以确保消费者能有全年稳定持续的采购渠道，不用因为冬天产量稀少而花更多的钱才能吃上活虾。”立伟笑着说。

目前，立伟的核心团队有4人，其中三位是他在上海海洋大学读硕士时的校友，他们一起投身新农业一线，不断在海水虾养殖方面进行着技术攻关。“希望更多年轻人加入新农业的建设中，和我们一起让更多的水产通过盒马等商超带给消费者绝佳的味蕾体验。”谈及未来，立伟希望自己一直做好“虾厂塘主”，创新出更多美味水产产品。

(责编：郭思邈、吕骞)