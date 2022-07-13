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人民银行：企业综合融资成本稳中有降 金融服务实体质效提升

2022年07月13日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年金融统计数据情况。人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘在会上表示，今年上半年，金融统计数据显示，当前流动性合理充裕，金融支持实体经济力度较大，信贷结构优化，企业的综合融资成本稳中有降，金融服务实体经济的质量和效率有所提升。

一是流动性合理充裕，金融对实体经济支持力度加大。上半年，人民银行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元，合理增加流动性供给，金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。6月末，广义货币供应量（M2）同比增长11.4%，比上年同期高2.8个百分点；上半年，社会融资规模增量为21万亿元，同比多增3.2万亿元，人民币各项贷款增加13.68万亿元，比上年同期多增9192亿元。

二是信贷结构持续优化。人民银行充分发挥结构性货币政策的精准导向作用，推出多项结构性货币政策工具，加大普惠小微贷款的支持力度，支持中小微企业稳定就业，不断强化对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。6月末，投向制造业的中长期贷款余额同比增长29.7%，比各项贷款的增速高18.5个百分点；普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款增速高12.6个百分点。普惠小微授信户数为5239万户，同比增长36.8%。

三是企业综合融资成本稳中有降。上半年，人民银行持续优化中央银行政策利率体系，加强存款利率监管，着力稳定银行负债成本。6月份，新吸收定期存款利率为2.5%，比上年同期低16个基点。发挥贷款市场报价利率改革潜力，1年期LPR和5年期LPR分别下降10个基点和20个基点，降低企业综合融资成本。6月份，新发放企业贷款利率为4.16%，比上年同期低34个基点。

(责编：罗知之、吕骞)

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