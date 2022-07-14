人民网北京7月14日电 （记者赵竹青）近期，猪肉价格上涨趋势明显，目前猪肉市场供应情况如何？商务部新闻发言人束珏婷14日在例行新闻发布会上表示，当前，生猪产能处于正常合理区间，5月末全国能繁母猪存栏量4192万头，猪肉市场供应总体充足。

国家统计局发布数据显示，6月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，其中，猪肉价格上涨趋势明显。据国家发展改革委价格监测中心监测，6月第5周全国生猪平均出场价格为每斤9.56元，环比上涨11.7%，较3月下旬累计上涨46.4%，较年初上涨12.7%，较去年同期上涨17.3%。

束珏婷表示，6月中旬以来，受多重因素影响，猪肉价格有所上涨。商务部将与相关部门一道，积极采取措施，做好猪肉市场保供稳价工作，包括继续加强肉类市场监测，及时发布供求、价格等信息，稳定市场预期，维护市场平稳运行；结合市场形势，发挥好猪肉储备的调节功能，稳定猪肉市场；指导受疫情汛情影响的部分地区加强产销衔接，增加市场供应，做好居民肉类消费保障工作等。

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