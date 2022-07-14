人民网北京7月14日电 （记者李栋）任凭风浪起，我有“压舱石”。数据显示，2022年全国夏粮总产量2948亿斤，比上年增加28.7亿斤，增长1.0%。其中小麦产量2715亿斤，增加25.7亿斤，增幅1.0%。

今日，农业农村部举行新闻发布会，介绍2022年“三夏”生产形势有关情况。会议认为，今年广大农业科技工作者和农民群众克服了罕见秋汛、疫情多点散发、农资价格高位运行和国际粮食市场大幅波动等困难，我国夏粮小麦再获丰收，打赢了抗灾夺丰收这场硬仗。

资料图：6月20日，北京市怀柔区桥梓镇种粮农民喜获小麦丰收。卜向东摄（来源：人民图片网）

稳面积提单产 夯实夏粮增产基础

面积是产量的基础。“夏粮是全年粮食生产的第一季，夏收的小麦占口粮的四成，在遭遇罕见秋汛后抗灾夺取丰收，是在历史高点上的高位再增产。”农业农村部种植业管理司司长潘文博表示。

“今年夏粮面积达到3.98亿亩，比上年增加138万亩。”潘文博介绍，西北地区扩种夏收春小麦177万亩，实现了“以春补冬”；南方地区扩大蚕豆、马铃薯等杂粮杂豆62万亩，实现了“以杂补麦”。“综合算下来，夏粮面积不减反增，这是夏粮增产的基础。”

去年冬小麦冬前苗情长势弱，得益于立夏之后天气条件好，“一喷三防”措施得当，夏粮单产提高对增产的贡献达到64%。“今年夏粮小麦实现抗灾夺丰收，增产28.7亿斤，也再次印证了‘三分在种、七分靠管，只要管好、照样增产’的道理。”潘文博表示。

强科技重规律 为夏粮增产提供有力支撑

稳产增产根本出路在科技。中国农业科学院作物所研究员赵广才介绍，今年小麦生产开局不利，从形势严峻到丰收在手，科学抗灾起到了关键作用。“在应对晚播、促田管方面，科技在今年夏粮增产中发挥了重要的作用。”

通过坚持“四补一促”，应对晚播保住了面积。赵广才介绍，通过以种补晚、以密补晚、以好补晚、以肥补晚，加强田管，以促为主，促进了弱苗转化。

坚持“一条主线，三个服从”，抗湿播种保证了苗全。“一条主线”就是以播期为主线，播期服从墒情、播期服从质量、播量服从播期，为小麦出苗创造良好的条件。

坚持“一早四促”，为苗情转化奠定了基础。“一早”就是要提早管理。通过划锄增温促早发、镇压保墒促返青、增施磷肥促长根、肥水运筹促转化四条措施，对晚播弱苗进行综合施策，弥补冬前生长不足。

落实“一喷三防”，防灾减灾夺取丰收。赵广才介绍，在小麦灌浆期实现一次喷施达到防早衰、防干热风、防病虫的目的。“这是今年小麦夺取丰收的关键一招，不但提高了小麦的单产水平，也提高了小麦的质量。”

打通农机跨区堵点 为夏粮丰收提供托底保障

夏粮由“丰收在田”转化为“丰收在手”离不开机械化的保障。今年小麦大规模机收从5月28日全面展开，到6月21日基本结束，历时25天。数据显示，全国投入麦收的联合收割机超65万台，25万台参与跨区作业。“机具保障充足，跨区转运通畅，收获质量和进度得到了保证。”农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云说。

据王甲云介绍，今年麦收面临的主要挑战是：疫情打乱了长期形成的麦收市场秩序和供需对接关系。

“在打通跨区作业的堵点卡点方面，通过开设2600多条绿色通道，2500多个跨区作业接待服务站，为农机手提供优先查验通行、食宿保障、信息发布等便利。”王甲云介绍，麦收期间，农机加油优惠加油金额超过1.4亿元，交通运输部门累计免收联合收割机高速公路转运通行费1.09亿元。

春争日，夏争时。“三夏”生产除了夏收，还有夏种和夏管。目前各地正在紧张有序开展“三夏”农业生产。“总的看，今年秋粮面积稳中有增，长势总体正常，丰收有个好基础。”潘文博表示，下一步，将指导各地抗灾夺丰收，有力有序推进夏季田管，全力以赴夺取秋粮丰收，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

(责编：郭思邈、吕骞)