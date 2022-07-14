人民网北京7月14日电 （记者王震）财政部今日公布2022年上半年财政收支情况，数据显示，上半年，全国一般公共预算收入105221亿元，扣除留抵退税因素后增长3.3%，按自然口径计算下降10.2%。

财政部国库支付中心副主任薛虓乾表示，随着国内疫情防控形势总体向好，加快推动稳经济一揽子政策措施落地见效，6月份全国一般公共预算收入企稳回升。

——从税收收入看。上半年，扣除留抵退税因素后，全国税收收入增长0.9%，按自然口径下降14.8%。分税种看，国内增值税扣除留抵退税因素后下降0.7%，其中，6月份下降1.1%，降幅比4、5月份明显收窄，主要是工业增加值、服务业生产指数等相关经济指标逐步改善。企业所得税增长3.2%，其中，煤炭、原油等行业利润增长带动相关企业所得税较快增长。个人所得税增长8.7%，其中，工资薪金所得税继续保持较快增长。车辆购置税下降30.7%，6月当月下降39.8%，其中减半征收车辆购置税减税71亿元。进口货物增值税、消费税增长14.9%，主要受一般贸易进口增长等因素带动。出口退税比上年同期多退1913亿元，增长21.2%，有力促进出口平稳发展。

——从非税收入看。上半年，全国非税收入增长18%。分中央和地方看，中央非税收入增长53.2%，增量基本来自特殊增收，主要是原油价格上涨带动石油特别收益金专项收入增加、按规定恢复征收的银行保险业监管费收入入库等拉高中央非税收入增幅45.4个百分点。地方非税收入增长15.5%，其中，国有资源（资产）有偿使用收入增长29.6%，国有资本经营收入增长49.6%，两项合计拉高地方非税收入增幅12个百分点，主要是地方多渠道盘活闲置资产，以及矿产资源有关收入增加。另外，地方行政事业性收费收入增长0.4%。

——分地区看。上半年，扣除留抵退税因素后，地方一般公共预算收入增长4.7%，东部、中部、西部、东北地区收入增幅分别为-1%、13.7%、16.5%、-3.5%。东部地区中，福建增长6.7%、山东增长6.3%、浙江增长4.2%，保持平稳增长。广东6月份增长8.9%，上半年累计小幅下降0.5%，降幅比1-5月收窄2.5个百分点，收入企稳回升。中西部地区中，山西、内蒙古、陕西、新疆主要受能源资源类行业增收带动，分别增长44%、49.4%、34.7%、40.9%，持续保持较快增长态势。

——从财政支出看。上半年，全国一般公共预算支出增长5.9%，高于财政收入增幅。民生等重点领域支出得到有力保障，其中，科学技术、农林水、卫生健康、教育、社会保障和就业支出，分别增长17.3%、11%、7.7%、4.2%、3.6%。分中央和地方看，中央本级支出增长5.8%，扣除国债发行付息、储备等支出后增长6%；地方支出增长5.9%。

——从后期走势看。随着国务院稳经济一揽子政策措施落地见效，高效统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，下半年经济有望持续回升向好，在此基础上，预计财政收入将逐步回升。

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