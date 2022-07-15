国家统计局：2022年二季度全国工业产能利用率为75.1%
2022年07月15日10:20 | 来源：人民网
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人民网北京7月15日电 （记者杨曦、王仁宏）据国家统计局消息，今年二季度，全国工业产能利用率为75.1%，比上年同期下降3.3个百分点。
分三大门类看，二季度，采矿业产能利用率为76.7%，比上年同期上升0.6个百分点；制造业产能利用率为75.4%，下降3.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为70.6%，下降4.1个百分点。
分主要行业看，二季度，煤炭开采和洗选业产能利用率为74.3%，食品制造业为71.3%，纺织业为77.8%，化学原料和化学制品制造业为77.7%，非金属矿物制品业为66.7%，黑色金属冶炼和压延加工业为79.2%，有色金属冶炼和压延加工业为79.0%，通用设备制造业为78.5%，专用设备制造业为77.5%，汽车制造业为69.1%，电气机械和器材制造业为76.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业为77.5%。
(责编：王仁宏、吕骞)
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