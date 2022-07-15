国家统计局：今年前6月全国固定资产投资（不含农户）增长6.1%
2022年07月15日10:27 | 来源：人民网
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人民网北京7月15日电 （记者杨曦、王仁宏）今日，国家统计局公布2022年1—6月份全国固定资产投资（不含农户）情况。数据显示，全国固定资产投资（不含农户）271430亿元，同比增长6.1%。其中，民间固定资产投资153074亿元，同比增长3.5%。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长0.95%。
分产业看，第一产业投资6827亿元，同比增长4.0%；第二产业投资84694亿元，增长10.9%；第三产业投资179909亿元，增长4.0%。
第二产业中，工业投资同比增长11.0%。其中，采矿业投资增长9.8%，制造业投资增长10.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长15.1%。
第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.1%。其中，水利管理业投资增长12.7%，公共设施管理业投资增长10.9%，道路运输业投资下降0.2%，铁路运输业投资下降4.4%。
分地区看，东部地区投资同比增长4.5%，中部地区投资增长10.7%，西部地区投资增长8.0%，东北地区投资下降0.9%。
分登记注册类型看，内资企业固定资产投资同比增长6.2%，港澳台商企业固定资产投资增长6.3%，外商企业固定资产投资下降2.9%。
(责编：王仁宏、吕骞)
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