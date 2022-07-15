人民网北京7月15日电 （记者夏晓伦）“当下，产业数字化正由量变向质变进化。产业数字化的下一站是数智供应链，以供应链管理的思维来推进产业数字化转型是最高效的方式。” 京东集团副总裁、京东云事业群总裁高礼强在近日召开的2022京东全球科技探索者大会之京东云峰会上表示。

有专家表示，数字化经历了第一个阶段上云，正在进入上链的关键阶段，以数智供应链实现高效数实融合成为产业数字化重点。

据了解，数智供应链是一套数字化转型方法论，旨在用数智化技术横向联结生产、流通、服务的各个环节，贯穿供应链全链条，从而降低社会成本，提高社会效率，助力城市、企业客户在数字化转型中提升韧性。

在陕西白水，智能供应链服务打开苹果产业销路，成为带动农民增收的主要抓手；在兰州新区，多式联运平台连通欧亚，助力特色产业乘上一带一路快车；在江苏常州，出口企业格力博借助“超级虚拟工厂”，一举扭转外销不利局面……数据显示，京东云去年实现了超过110%的高速增长。

常州5G+AI工业制造云平台。受访方供图

有关业内人士分析认为，未来的产业竞争将不再是单一优势的竞争，而是整体产业效率的竞争，抓住数智供应链，就抓住了高效转型的先机。

7月12日，京东云发布了“数智供应链开放创新平台”，将其数智供应链能力对合作伙伴开放。“期待通过这个开放创新平台，与产业生态伙伴，共同推动数智供应链的社会化建设，共同服务千行百业。” 高礼强表示。

实际上，围绕供应链场景和数智化技术深度融合，一手上云、一手上链，已经成为企业高效转型、重塑韧性的高效路径。

对此，高礼强介绍了京东云首次发布的四大数智供应链技术，包括超级物联平台、超级自动供应链、智能机器人仓调度系统以及超大规模计算集群天琴α。

此外，京东云也一直深度参与数智供应链的社会化建设。通过生鲜产业一体化交易平台，激活一带一路经济发展；通过青岛自贸区数字仓库建设，打造新型大宗商品贸易生态；通过电力系统的三网融合建设，链接乡村振兴产业链，激发县域经济新活力；通过特色农产品上行，助力乡村特色产业走向全球。

(责编：杨虞波罗、吕骞)