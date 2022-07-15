原标题：龙乐豪院士在抖音开讲，分享中国航天发展历程与最新进展

近日，《院士开讲》第十二期在抖音上线。中国工程院院士、运载火箭与航天工程技术专家龙乐豪以《中国火箭与航天》为题，回顾了长征系列运载火箭的发展历程，并分享了中国航天领域最新规划和进展。

龙乐豪院士今年84岁，曾担任原长三甲系列火箭总设计师兼总指挥、国家月球探测工程副总设计师，为中国高轨卫星应用和深空探测事业发展奠定了基础。同时，他也是中国低温推进剂火箭的倡导者和开创者，为中国航天技术发展做出了重要贡献。

演讲开始，龙乐豪院士回顾了长征运载火箭的攻坚过程和成绩。从1970年第一颗人造地球卫星开始，中国航天在外部封锁中起步，凭借自主创新，逐步发展壮大。经过50多年的努力，航天工作者们已经研制出三代22型长征系列运载火箭。“长征火箭综合性能在世界上是一流的，发射成功率排世界第一，发射次数位列前三，入轨精度排在世界前列。”龙乐豪院士介绍称。

龙乐豪院士在演讲中提到，除运载火箭外，中国航天在多个领域成绩斐然。在国际发射服务市场，中国已发射72次，将90多个国际卫星送入预定轨道，为30多个国家提供发射服务。太空育种方面，我国已经成功培育700多种高产优质品种，种植面积达1.5亿亩，经济效益2000多亿元。导航系统方面，北斗卫星在长征火箭的助力下构建完成，总产值超4690亿元。

接下来，龙乐豪院士介绍了中国航天事业的一系列发展规划，涵盖空间站建设、运载火箭升级、月球和深空探测等。龙乐豪院士表示，中国正在研制可重复使用的重型运载火箭和新一代载人运载火箭，有望在2030年实现载人登月。同时，中国正在开发智慧火箭和新概念航天运输器，并探索建造空间太阳能电站。

中国人的太空征程仍然在继续。我国目标在2035年以前建成航天强国，并向“2045年实现引领世界航天”这一目标阔步前进。最后，龙乐豪院士阐述了航天精神对中国航天事业的引领作用，也强调了普及航天精神的重要性。也正因如此，他希望借助分享中国航天发展历程，让更多年轻人关注、了解，甚至参与到航天事业中来。

据了解，《院士开讲》栏目由中国科协“科创中国”与抖音联合出品，邀请国内知名院士科普各领域科技知识和最新进展。目前，龙乐豪院士节目内容已在抖音等平台上线，用户可在上述平台搜索“院士开讲”观看。

(责编：曹淼、李源)