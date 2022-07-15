人民网北京7月15日电 （记者夏晓伦）记者从“2022互联网技术与应用博览会”新闻发布会上获悉，互联网技术与应用博览会将于11月16日-18日在深圳国际会展中心举行。

中国互联网协会副理事长何桂立在发布会上表示，互联网是承载数字经济发展的重要基础，“在数字经济发展过程中，要看网络里节点的变化，网络终端连接数的变化，以及互联网上数据流动的速度和量的变化。数据越大，数字经济发展的动能也就越大。”

“农业社会解决了温饱问题，工业社会解放了双手和双脚。那么，信息社会将释放人脑的智慧到整个社会，让人能够更好的生存和发展。”何桂立说。

发布会上，中国互联网协会副秘书长裴玮还介绍了2022互联网技术与应用博览会总体情况，博览会将与2022（第二十一届）中国互联网大会、第二十四届中国国际高新技术成果交易会同期同地举办。

据了解，博览会举办期间，与会嘉宾将围绕数字经济热点话题、产业变革和技术发展趋势进行探讨；博览会综合展区、主题展区、创新展区以及虚实共生相关展区将集中展示前沿、领先的数字技术。此外，博览会还将建一站式贸易数字化服务体系，促成数字贸易、数字服务、数字产业融合高质量发展。

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