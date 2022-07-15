据国家开发银行消息，该行承办的2022年度生源地信用助学贷款从今天起开始受理，学生可登陆学生在线系统（https://sls.cdb.com.cn）申请，也可拨打95593客服电话咨询。今年，面对全国高考人数再创新高的形势，开发银行坚持不设贷款总人数和总规模上限，足额保障贷款资金规模，全力满足每一名家庭经济困难学生的贷款需求，预计将发放助学贷款400亿元，惠及450万名家庭经济困难学生。届时，开发银行将累计发放助学贷款3000亿元，支持家庭经济困难学生突破4400万人次。

今年，开发银行对2022年及以前年度毕业的助学贷款学生2022年内应偿还的国家助学贷款利息予以免除；对2022年及以前年度毕业的贷款学生2022年内应偿还的国家助学贷款本金，经贷款学生自主申请，可延期1年偿还，延期贷款不计罚息和复利。其中，免除利息流程不需要学生提出申请，已自动予以免息；需要办理本金延期偿还的学生自7月16日起，可登录国家开发银行学生在线系统，根据相关系统提示提出申请。对于受疫情影响未能及时还款的学生，经认定符合政策要求的，开发银行将对其逾期征信记录予以调整。

据介绍，开发银行多年来认真贯彻落实国家助学贷款相关政策，坚持“应贷尽贷”，对预科生、本专科生和研究生等各类学生和高职高专、本科院校、科研院所、党校等各类学校实现全覆盖，确保只要家庭经济困难、确有贷款需要的学生，都能获得国家助学贷款支持。目前，开发银行承办的生源地信用助学贷款已覆盖全国2400多个县区。

为应对疫情影响，让学生减少奔波和聚集，开发银行持续优化助学贷款服务。一方面，与全国学生资助管理中心密切配合，将贷款办理服务下沉至上千个乡镇。另一方面，上线远程续贷服务，并大力推行合同电子化，有效缩短办贷时间，实现“让信息多跑路，学生少跑腿”。目前，开发银行助学贷款合同电子化率已经超过98%，平均办贷时间只需3至5分钟。

开发银行助学贷款业务有关负责人表示，作为助学贷款主力承办银行，开发银行将切实做到“三落实、三保障”，即“落实提额政策不打折扣、落实免息延期不落一人、落实还款救助不留死角”，“保障困难学生应贷尽贷、保障系统支撑安全有力、保障贷款受理高效有序”，全面落实落细国家各项政策，确保今年贷款受理、发放等各项工作顺畅高效完成。下一步，开发银行将在财政部、教育部、人民银行、银保监会的指导和支持下，继续承办好国家助学贷款，帮助更多家庭经济困难学子实现大学梦想。

(责编：曹淼、李源)