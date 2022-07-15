人民网北京7月15日电 （黄盛）近日，在国新办举行的上半年金融统计数据情况新闻发布会上，中国人民银行货币政策司司长邹澜介绍了数字人民币研发试点的最新进展。邹澜表示，截至今年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数大约是2.64亿笔，金额大约是830亿元人民币，支持数字人民币支付的商户门店数量达到456.7万个。

据介绍，今年上半年，我国数字人民币研发试点持续创新特色应用场景，不断延伸数字人民币服务触角，围绕稳经济大盘大局，通过智能合约等特色功能，在多地市的保民生、促消费、扩内需、稳增长中发挥了积极作用。

人民网财经梳理发现，仅今年5月以来，就有深圳、雄安新区、成都、厦门、金华、广州、福州等多个地区发起各种形式的数字人民币促消费活动，派发金额超过3亿元。此外，派发数字人民币消费券正成为不少试点地区扩内需稳增长的新手段。得益于智能合约等特色功能，数字人民币精准高效促消费的作用受到各地的重视与认可。

比如，今年5月至6月，深圳市商务局通过美团平台向市民发放了3000万元数字人民币红包，市民中签红包后可在深圳1.5万余家指定线下商户及美团平台各类场景中消费。深圳市商务局数据显示，该活动吸引超过260万人次深圳市民报名参与，红包核销率超过90%。

不仅深圳，成都也在今年6月开展了大规模数字人民币促消费活动，并通过京东、唯品会、美团等平台发放141万份数字人民币消费券，使用范围涵盖零售、餐饮、文化、旅游等行业。

厦门选择与互联网平台联动开展数字人民币促消费活动，通过“2022欢动e厦”数字人民币红包携手京东、饿了么、美团等平台和银行等金融机构面向全体厦门用户投放总额达4000万元数字人民币超值优惠券，促进厦门市消费增长、增强经济活力。

雄安新区也发放数字人民币消费券，居民领券后可用于在京东平台购买绿色智能家电等。

业内人士对此表示，随着数字人民币试点范围的进一步扩大，各地政府更加重视数字人民币促进消费、助力地方经济发展的价值。此外，生活服务类互联网平台为数字人民币提供了贴近百姓日常生活的消费场景，放大了其提振消费、服务商户的潜力价值。这也是各地政府广泛联动互联网平台开展数字人民币促消费活动的重要原因。

(责编：郭思邈、吕骞)