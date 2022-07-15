据中信集团官方消息，7月15日，中国中信金融控股有限公司（以下简称“中信金控”）在北京举行成立大会。中信集团与中信金控董事会、监事会和管理层成员及子公司主要负责人等出席了成立大会。

中信金控成立大会现场。（受访者供图）

中信集团党委书记、董事长朱鹤新在成立大会上表示，中信金控的成立体现了中信集团在深化金融改革中履行央企使命、发挥“排头兵”作用，并将进一步巩固金融作为集团改革发展的“压舱石”作用。为实现高质量发展，中信金控要推动党的领导与公司治理深度融合，完善公司治理机制；聚焦经济社会需要，提供优质产品服务，为促进经济循环顺畅输送金融“活水”；不断健全完善具有中信特色的全面风险管理体系，筑牢安全发展屏障；充分发挥集团改革“试验田”作用，在管理机制、业务创新和数字化转型等方面，努力将中信金控建设成为具有国际竞争力和全球影响力的金融控股公司，更好地服务实体经济和满足人民美好生活需求。

根据规划，中信金控将统一持有集团内金融公司股权，积极打造一流金控平台，提升“全面风险防控、综合金融服务、先进科技赋能、统一客户服务”四大功能体系，构建“财富管理、资产管理、综合融资”三大核心能力，做强银行、证券、信托、保险、资管五大细分领域，为实现高质量发展持续注入动力。

中信集团总经理、中信金控董事长奚国华在成立大会上对中信金控下一步的发展做了全面介绍。“如何将中信金控做实做好，没有先例可循，我们必须要敢为人先、勇闯新路，按照‘机制市场化、协同生态化、资源集约化、管理数字化、视野国际化’的发展思路，建立层级分明、权责清晰的内部管理体系，构建高效金控；依托全面风险管理体系，构建安全金控；加快推进中信金控数字化平台建设，推动传统金融业务数字化转型和智能化升级，构建智慧金控；整合金融子公司的专业化优势，释放中信综合金融的巨大价值，全方位赋能实体经济各领域发展，构建价值金控；用好中信金控这片‘试验田’，科学探索、大胆创新，争当集团内部改革‘排头兵’，用创新体制机制赋能卓越金控。”他说。

据悉，中信银行、中信证券已对外发布大股东变更的提示性公告，中信金控资产划转工作迈出了关键一步，并正式亮相资本市场。同时，中信金控设立财富管理委员会，并进一步下设投行业务、零售体系建设和资产配置等多个子委员会，积极助力子公司提供全生命周期的财富管理服务。风险与合规管理的协同平台建设也在稳步推进，着力将风险合规嵌入财富管理流程，不断加强全面风险管理体系建设。

此前，中信金控还根据监管部门新出台的政策，制定下发了关于做好抗疫情、稳经济、防风险相关工作的通知，从三大方面提出14项工作举措，引导各金融子公司充分聚焦重点领域，为抗击疫情、稳住经济大盘提供高质量服务。

(责编：董童、李源)