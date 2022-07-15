本报记者 洪秋婷

开栏的话

习近平总书记强调，当前正是高校毕业生就业的关键阶段，要进一步挖掘岗位资源，做实做细就业指导服务，学校、企业和有关部门要抓好学生就业签约落实工作，尤其要把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生作为重点帮扶对象。

出政策、稳岗位、抓落实、想新招，今年以来，各地各部门采取多项帮扶举措，护航毕业生求职路。今日起，本版推出“做好高校毕业生就业创业工作”系列报道，深入一线调研高校毕业生就业情况，敬请关注。

又到一年毕业季，广东汉邦激光科技有限公司董事长刘建业在办公室里忙忙碌碌，电话不断。作为一家中小微企业的负责人，刘建业每年都在高校毕业生招聘工作上倾注大量精力。

“我们公司今年预计从高校招聘80人左右，涵盖博士生、硕士生、本科生和大专生。”刘建业告诉记者。

吸纳高校毕业生社会保险补贴、高校毕业生到基层就业补贴、稳岗返还补贴……多项优惠政策措施让刘建业对今年的招聘信心满满，“在各项优惠政策的大力支持下，我们加把劲，今年的招聘工作一定能圆满完成！”

吸纳毕业生就业

享受社会保险补贴

在广东省中山市南头镇的国际企业港内，刘建业向记者介绍起今年新入职的员工。

“他们都是这两周刚到的，一共20名。”刘建业说，今年我们计划招聘材料、软件专业的博士生和硕士生20人，机械、电控、材料专业本科生25人，以及机电专业的大专生40人。

“我们公司主要生产金属3D打印设备，技术含量较高，所以更倾向于从学校招聘，学生的专业知识比较扎实。”刘建业说，中小微企业的最大成本是人力成本，政策的优惠支持能够减轻企业负担，让企业更有动力去招收更多毕业生。

日前，广东省出台了一系列助企纾困、稳保就业的政策措施。其中，社保政策主要通过“返、提、保、降、缓、补”6个方面发力稳企业、稳岗位。

“此轮政策包括发放稳岗返还补贴和留工培训补助、失业保险技能提升补贴、失业保险金和失业补助金等，阶段性降低失业保险和工伤保险费率，阶段性缓缴养老保险、失业保险、工伤保险费，实施制造业小型微利企业社保缴费补贴政策和发放一次性扩岗补助等措施，多管齐下助企纾困。”广东省人力资源和社会保障厅异地务工人员工作与失业保险处处长黄明介绍。

今年5月，中山市发布《2022年中山市高校毕业生就业创业十大行动方案》，24条政策“大礼包”中第一条就是开展市场就业拓展行动，发挥民营企业吸纳就业主渠道作用，继续组织实施民企招聘“1+1”行动。对中小微企业吸纳高校毕业生就业的，按规定落实社保补贴政策。

记者跟随汉邦激光科技有限公司的招聘专员，在电脑上登录广东省政务服务网，进入就业创业专项资金补贴申报平台，按照指引操作，便可看到办理结果。据介绍，该企业从2018年至今，享受吸纳高校毕业生社会保险补贴共计31.8万元。

申领失业保险返还

稳岗留工更有底气

最近，刘建业在招聘中也遇到了一些难题。“受疫情影响，我们招聘的一些人员滞留在高风险地区。”刘建业说。

记者从广东省人社厅了解到，为了支持受疫情影响生产经营持续承压的中小微企业，广东继续实施失业保险稳岗返还政策，此次预计惠及企业超170万户，返还失业保险金超53亿元。

根据返还标准，刘建业的企业属于中小微企业，今年返还比例进一步提高，中小微企业按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的90%返还。企业的招聘专员告诉记者，目前共计申领失业稳岗补贴1.9万元，对于企业稳岗留工起到积极作用。

“畅通资金返还渠道，快审快发，及时为企业纾困，从源头上稳住岗位、稳住就业。”广东省人社厅相关负责人表示，在返还方式上，今年大力精简证明材料，推动“免申即享”，采取后台数据比对的方式直接精准发放稳岗返还至企业对公账户。

为激励企业积极吸纳大学生就业，今年广东失业保险基金将对招用毕业年度高校毕业生的企业发放一次性扩岗补助。“毕业年度高校毕业生的身份企业只能用一次，按每人1500元的标准发放一次性扩岗补助，人数按与企业签订劳动合同并参加失业保险的人数计算。也将大力推动‘免申即享’，通过大数据比对直接将补助发放给企业。”黄明说。

联合高校培养人才

找到“量身定制”的员工

“一会儿，有一所机电学院的领导会过来洽谈，我希望能从他们那里招收20名学生。”刘建业告诉记者，作为一家科技型企业，人才来源于各地，以校园招聘为主、社会招聘为辅，满足公司运营发展的基本需求。

“为了进一步扩大招聘，我们想了很多办法，其中最主要的就是通过产教融合，实现校企对接，这个也可以享受政府政策补贴。”刘建业说。

记者了解到，企业与地方高校建立研究生联合培养基地，是一个比较有效的定向录用毕业生的招聘渠道。例如，汉邦激光科技有限公司与大连理工大学、广东工业大学、温州大学、上海交通大学等建立研究生联合培养基地，以“育人、留人”的方式，学生1年在学校，1年半在企业，其间企业提供设备、仪器、材料和费用的支持。

一般来说中小微企业去高校做宣讲，每次收到的简历有限。通过学校和企业联合培养，定向就业，有助于企业择优录用。同时学生经过针对性学习之后，进入企业能够更快上手。

“校企对接人才输送的好处在于人才培养和企业需求能够‘无缝对接’。企业能够招到‘量身定制’的员工，同时扩大招收规模。目前联合培养基地正在培养的学生有30多名。”刘建业说，根据政府政策补贴，联合培养基地的学生享受两年共10个月的补贴，每人每月3300元。这笔钱帮企业节省了很多费用。

目前，在各项政策的支持下，企业招聘稳步推进。刘建业介绍，已经与部分院校毕业生达成了初步就业意向，再加上与高校联合培养的学生，今年招聘目标一定能实现。

“我们与地方高校开展多种形式的招聘和培养模式，面向本科生以及大专职业院校毕业生，让学生在第四学年直接来企业实习，先来体验一下。政策支持力度这么大，我们一定把企业发展好，把就业岗位稳定住。”刘建业笑着说。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 14 版）

(责编：曹淼、李源)