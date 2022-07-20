人民网北京7月20日电 （记者李栋）目前，南方稻区已经进入“双抢”的大忙时节。据农业农村部最新农情调度显示，全国早稻收获已过半，进展总体顺利。各地抢农时、抓减损，确保早稻颗粒归仓。

由于今年部分地区早稻适收期较往年推迟了3到7天，抢收早稻、抢插晚稻的农时衔接更加紧张。在湖南省沅江市，种粮大户翟占金家的早稻刚收割完，旋耕机已停在田边候场。“有农机帮忙，‘双抢’又快又轻松。”翟占金手捧稻谷，满脸喜悦地告诉记者，今年早稻亩产近500公斤。

早稻生产是全年水稻生产的开端，稳定早稻种植面积可为全年粮食生产争取主动。“为迎战‘双抢’，全省已出动4万多台水稻联合收获机。”湖南省农业农村厅相关负责人表示，今天早稻已收获1358万亩，占比74.8%，单产为近5年较高水平。

据了解，今年农业农村部会同南方各省份，对履带式收获机械、耕整地机械、高性能水稻移栽机械以及育秧和烘干成套设施装备加大补贴支持力度，夯实南方水稻生产全程机械化装备基础。

“通过紧抓早稻机收、产地烘干、晚稻机械化育插秧三个重点环节，进一步增加先进适用农机装备供给，提前做好农机作业服务供需对接。”农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云表示，旨在千方百计加快机收机种进度，确保早稻适时收获，晚稻及时栽插。

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