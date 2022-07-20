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国家能源局：上半年我国电网工程投资1905亿元 同比增长9.9%

2022年07月20日09:38 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者杨曦）国家能源局19日发布数据显示，截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。

1-6月份，全国发电设备累计平均利用1777小时，比上年同期减少81小时。其中，火电2057小时，比上年同期减少133小时；核电3673小时，比上年同期减少132小时；风电1154小时，比上年同期减少58小时。

1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2158亿元，同比增长14.0%。其中，太阳能发电631亿元，同比增长283.6%。电网工程完成投资1905亿元，同比增长9.9%。

图片来源：国家能源局

(责编：杨曦、高雷)

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