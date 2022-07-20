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广东办理首笔数字人民币异地清缴税款业务

2022年07月20日09:40 | 来源：人民日报客户端
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原标题：广东办理首笔数字人民币异地清缴税款业务

7月15日，广州办理首笔数字人民币异地缴税业务，税款直接划转至肇庆国库。7月18日，国家金库肇庆市中心支库顺利办理该笔税款的入库，标志着广东首次实现数字人民币异地清缴税款。

7月15日，广州邱先生成功使用数字人民币钱包在工商银行广州分行柜面缴税，“最近数字人民币在广州很火，真没想到用数字人民币也能实现异地缴税，并且没有手续费，实在是太方便了！”邱先生兴奋表示。在广州开办私人装修公司的邱先生到肇庆鼎湖做了一个工程，作为关注潮流的年轻人，乐于尝试新事物，成功通过广州的数字人民币账户缴纳在肇庆产生的税款，对新渠道缴税方式获得良好的体验感。

今年4月2日，广州市获批成为全国第三批数字人民币试点地区。数字人民币缴税作为现有缴税渠道的补充，自试点以来，人民银行广州分行积极探索财税领域场景的应用，与税务、银行密切合作，开通数字人民币缴税场景，成功推进柜面银行端查询缴款业务落地，纳税人通过银行端实现个人数字人民币账户异地清缴税款。

(责编：曹淼、李源)

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