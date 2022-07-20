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7月LPR报价出炉 1年期和5年期以上品种均与上月持平

2022年07月20日09:58 | 来源：人民网
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人民银行官网截图。

人民网北京7月20日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布7月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%，均与上月持平。

据了解，今年1月，1年期LPR和5年期LPR曾同步下降，此后均连续3个月维持不变。5月20日，5年期LPR下降15个基点，1年期LPR维持不变。

“7月LPR报价不动符合市场大多数预期。”东方金诚首席宏观分析师王青表示，LPR报价在MLF利率基础上加点形成，7月MLF利率保持不变，这意味着当月LPR报价的定价基础没有变化。加点方面，4月之后未实施降准，近期也未出台其他新的银行降成本措施，而6月贷款规模大幅冲高，贷款利率处于历史最低水平附近。由此，无论从银行资金成本还是贷款市场供需平衡角度看，7月报价行都缺乏下调加点的动力。另外，5月5年期LPR报价下调15个基点，幅度较大，这也会在一定程度上消化4月降准、设立存款利率市场化调整机制等对银行负债成本的压降作用。

谈及未来LPR报价走向，王青认为，三季度5年期LPR报价有一定下调空间，接下来货币政策操作的重点将是稳住政策利率，着力引导实际贷款利率下行，持续降低实体经济融资成本，以宽信用巩固经济修复势头。

(责编：罗知之、高雷)

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