人民网北京7月20日电 （记者王仁宏）今日，国新办举行上半年农业农村经济运行情况新闻发布会。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，扎实稳住经济一揽子政策，是高效统筹疫情防控和经济社会发展、保持经济运行在合理区间的重大举措。下一步，农业农村部要按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，从稳产、增收、扩投资等方面加大力度，确保各项措施落地见效。

第一，全力抓好稳产保供。突出抓好夺取全年粮食丰收和保障“菜篮子”产品供应两件事。目前，夏粮已丰收到手，早稻正大面积收获，要精心组织机收，确保早稻颗粒归仓。农业农村部正指导各地抓好秋粮田间管理，特别是狠抓农业防灾减灾，力争秋粮取得好的收成，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。在保障“菜篮子”产品供应方面，重点要加强设施蔬菜生产，分级落实生猪产能调控责任，统筹抓好牛羊禽、水产品等生产，强化产销衔接和应急保供，压实地方“菜篮子”市长负责制，稳定市场供应，稳定市场价格。

第二，全力促进农民就业增收。主要通过发展产业促进农民就业增收，重点引导各地立足县域和特色优势资源，依托现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇等平台抓手，大力推进高标准农田建设项目，加快推进一二三产业融合发展，形成一业一群、一县一园、一镇一特、一村一品的格局，让农民能够就地就近就业。同时，要健全联农带农机制，让农民更多分享产业链增值收益，确保把产业发展落到促进农民就业增收致富上来。

第三，全力扩大农业农村投资。一方面，要扎实有序推进乡村建设。目前，乡村建设行动实施方案已经印发，“1本规划＋8项硬件改造＋3项软件提升”的建设任务已明确。下一步，要健全责任落实机制，细化部门专项推进方案，明确具体任务和进度安排。要健全项目管理机制，优先实施群众需求强烈、短板突出、兼顾改善生产生活条件的项目。要健全主体参与机制，指导地方编制农民参与乡村建设指南，引导农民干好自己的事情。健全运行管护机制，把设施谁来管、哪个环节谁负责分清楚。另一方面，加快实施农业农村建设项目。目前，农业农村领域中央预算内投资已经全部下达，规模比上年小幅增长。下一步要推动优化审批服务，强化跟踪调度，加快高标准农田、仓储保鲜冷链物流设施、农村人居环境整治等重大项目建设，尽快形成实物量。同时，要抓住扩大投资的有利时机，抓紧启动“十四五”规划安排的重大工程行动计划，积极推动智慧农业、农业科技创新、产业融合等新型基础设施建设，加快补齐农业农村现代化短板。

(责编：王仁宏、高雷)