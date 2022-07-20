原标题：中国人寿债券投资乡村振兴余额近1800亿元

2022年以来，中国人寿深入贯彻落实党中央关于全面推进乡村振兴的决策部署，在制定2022年全力推进乡村振兴重点工作落实方案的基础上，以创新提质为主题，积极构建完善“一个国寿、一揽子推进乡村振兴”工作机制，致力于将保险职能、公益力量和综合金融优势，充分转化为全面助推乡村振兴的强大动能，切实履行国寿担当。

保险：优化供给，提高涉农主体保险保障水平

中国人寿坚守“保险姓保”，注重用保险的经济补偿功能守住脱贫攻坚成果，特别是着力开发适合乡村振兴和脱贫人口特殊人群的专属保险产品，推进农业保险提标、扩面、增品，防止因病因灾因意外返贫。集团旗下寿险公司新开发“国寿乡村振兴团体定期寿险”“国寿乡村振兴团体综合意外伤害保险”等8款乡村振兴专属产品，涵盖了意外、定期寿险、重疾、医疗费用补偿等责任，适用于已脱贫、易返贫人员，目前已在安徽、广西、贵州、青海、内蒙古等16个省区市落地。财险公司新推出“乡村振兴保”“乡村安心保”“乡村民生保”“美丽乡村保”系列专属产品，科学设计区域性承保方案，已在25家分公司落地推广。

2022年1-5月，中国人寿集团旗下寿险公司乡村振兴业务承保1300余万人次农村人口，提供风险保额保障2500亿元，赔付近57万人次，赔付金额超2亿元；财险公司乡村振兴业务收入44亿余元，提供风险保障超2万亿元，赔付金额超20亿元，在优化涉农保险供给机制、丰富涉农保险产品服务的同时，有效提升了涉农主体保险保障水平。

中国人寿积极通过政保类惠民保险助力乡村振兴。截至目前，带有帮扶倾斜责任的大病保险项目占比超80%，国寿健康“一站通”结算服务已在19个省市落地95个项目。此外，中国人寿还持续发挥信保增信优势，加大“政银保”“银行+保险”等风险适度可控助农模式的推广力度，通过贷款保证保险，为66个涉农主体提供融资支持近4000万元。

投资：拓宽渠道，撬动更多资源向乡村振兴倾斜

在加大保险保障力度的同时，中国人寿充分发挥保险资金的长期性优势，不断探索创新投资帮扶模式，采取债券投资、权益投资的形式助推乡村振兴产业发展，陆续形成乡村振兴产业基金、主题资管产品、债券投资等投资帮扶模式。2022年1-5月，中国人寿乡村振兴主题资管产品已完成投资超9000万元。同时，另类投资通过中国人寿——电投清洁能源股权投资计划（二期），投资内蒙古、重庆等区域多个乡镇的风电、光伏发电等清洁能源项目，规模达13.6亿元。债券投资继续在乡村振兴相关领域发力，截至2022年5月底，投资余额近1800亿元，比年初增加近400亿元。

近年来，中国人寿通过创新设立规模达5亿元的扶贫基金体系，以金融投资全力推动脱贫攻坚和乡村振兴。在发挥该基金体系作用的基础上，中国人寿还全方位推动其提档升级。例如，2022年3月，中国人寿与定点帮扶的湖北十堰郧西县人民政府共同携手，将“国寿（郧西）教育扶贫基金”提档升级为“国寿（郧西）乡村振兴基金”，基金规模由3000万元增加至5000万元，资助覆盖面扩展为对教育、乡村医护工作者、乡村振兴创业带头人、返乡青年创设的扶贫产业等多方资助，激发郧西在外学子和务工青年返乡创业热情、激活农村资源、拓宽产业维度、优化三产融合，为郧西巩固拓展脱贫成果，推动乡村全面振兴提供有力支持。

银行：加大信贷，为乡村振兴持续注入金融活水

作为中国人寿集团成员单位，广发银行聚焦农业产业升级和农户、居民消费升级需求，2022年1-5月，因地制宜研发乡村振兴创新产品方案47个，39家分行落地“乡村振兴贷”产品，产品贷款余额超30亿元，同时推出纯线上小额农户贷款“惠农E贷”，通过数据对接建立风险模型，服务农户近5300余户，贷款余额超4亿元，有效增加金融产品服务供给。

广发银行强化“让利于民”，积极实施FTP优惠政策，针对涉农贷款重点领域，实施差异化FTP定价或优惠补贴。特别是对普惠型涉农贷款和金融精准帮扶贷款实施优惠FTP支持政策，较其他客户贷款FTP优惠80BPs。其中，对原“三区三州”地区金融精准帮扶贷款FTP优惠110BPs，对乡村振兴贷款中符合绿色信贷、战略性新兴产业、科技创新贷款FTP优惠30BPs。广发银行还通过“线上+线下”多种方式，开通绿色审批通道、提高审批效率，进一步加大涉农贷款投放力度，为乡村地区优质中小微企业提供融资支持。截至2022年5月底，广发银行涉农贷款余额超1400亿元，普惠型涉农贷款余额超170亿元，全力保障乡村振兴金融服务需求。

此外，中国人寿还持续加大公益帮扶力度。例如，中国人寿创新开展“百校体育帮扶计划”公益项目，通过捐赠运动器材装备、选派志愿者体育支教、开展专业篮球集训联赛等举措，探索助力乡村振兴的体育路径。计划开展三年多来，已陆续覆盖内蒙古、湖北、广西、四川、云南、西藏、甘肃、青海、新疆9个欠发达乡村地区的687所乡村学校，受益学生达48.8万人次，得到了社会的广泛关注和高度评价。

中国人寿集团党委书记、董事长白涛表示，中国人寿将切实把对党庄严的承诺转变成支持乡村振兴、共同富裕等国家重大战略的实际行动，转化为经济“减震器”和社会“稳定器”作用的发挥，让党中央放心、让人民群众满意。

2022年是党的二十大召开之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键一年。中国人寿将持续聚焦主责主业，充分发挥综合金融优势，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，坚持以发展促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动公司乡村振兴工作跃上新台阶。

(责编：李源、董童)