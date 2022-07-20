人民网北京7月20日电 （记者李栋）夏粮产量2948亿斤、增加28.7亿斤；早稻面积稳中有增，目前收获过六成；大豆油料扩种成效明显……

7月20日，国新办举行上半年农业农村经济运行情况新闻发布会，介绍上半年农业农村经济运行情况。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上表示，总体来看，上半年农业农村经济保持良好发展势头，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供了坚实支撑。

上半年农业农村经济运行情况新闻发布会现场。图片来源：国新网

“麦”好开局第一步 扛稳粮食安全重任

夏粮小麦实现增产，全年粮食丰收有基础。“今年夏粮生产经受住了去年罕见秋汛、新冠肺炎疫情散发、农资价格上涨等多重考验，在去年高基数上再夺丰收。”曾衍德介绍，夏粮产量2948亿斤，增加28.7亿斤。其中，小麦产量2715亿斤，增加25.7亿斤，优质专用品种占比38.5%、提高1.2个百分点，成为上半年“三农”乃至经济社会发展的突出亮点。

“大暑近、农事忙”，全年粮食生产的大头在秋粮，稳住了秋粮就稳住了全年粮食生产。曾衍德表示，当前各地正有序推进夏种夏管，全力夺取全年粮食和农业丰收。“现在看，夏粮已丰收到手，早稻正大面积收获，要精心组织机收，确保早稻颗粒归仓。”

数据显示，目前早稻收获过六成，丰收在望；秋粮面积超过13亿亩，长势总体正常；大豆油料扩种成效明显；夏收油菜籽实现面积、单产、总产“三增”；落实大豆玉米带状复合种植1500多万亩。

“我们正在指导各地抓好秋粮田间管理，特别是狠抓农业防灾减灾，力争秋粮取得好的收成，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。”曾衍德说。

政策含金量高 打好秋粮丰收基础

从目前情况看，在一系列高含金量的政策，以及一系列超常超强措施出台的前提下，今年粮食生产形势总体向好。农业农村部种植业管理司负责人刘莉华表示，基于面积和长势两方面研判，今年秋粮丰收具备坚实基础。

面积是产量的前提。“目前，除部分双季晚稻和晚秋粮作物外，秋粮面积大头已落地。初步预计，今年秋粮面积有望超过13亿亩，比上年有所增加。”刘莉华表示，各地通过层层压实责任，整治撂荒地、清理“非粮化”、发展间套种，努力种足种满，叠加气象条件、土壤墒情、夏粮价优等积极因素，提高了农民种粮积极性。

长势是丰收的基础。秋粮的大头在东北，东北粮食占秋粮的1/3以上。据刘莉华介绍，今年东北大部雨水好、墒情足，除了局部地区强降雨造成农田内涝、部分玉米受灾外，大部地区的作物长势都好于常年。

“现在距秋粮收获还有两个多月的时间，7、8、9三个月既是秋粮生长发育和产量形成的关键时期，也是旱涝、台风等灾害多发重发的时期，还是病虫危害最严重的时候。夺取秋粮丰收还要过多个关口，任务十分艰巨。”刘莉华表示，下一步，将通过抓好面积落实、抓好秋粮田间管理、抓好防灾减灾等措施，一环不松、一招不落，全力抓好秋粮生产，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

主粮价格稳中有涨 农民既丰产又增收

民以食为天，粮稳天下安。据农业农村部市场与信息化司负责人刘涵介绍，上半年，我国“米袋子”“菜篮子”重点品种供应充足，价格总体波动幅度不大，为应对新冠肺炎疫情冲击、保持物价基本稳定提供了重要的支撑。

三大主粮价格稳中有涨。“6月份稻谷、小麦、玉米三种粮食集贸市场月均价每百斤135元，比1月份涨4.6%，同比高4.5%。其中，稻谷、玉米价格基本稳定，小麦受生产成本上涨推动和国际市场传导影响，价格恢复性上涨，但涨幅远低于国际市场的涨幅。”刘涵表示。

当前是小麦购销旺季，如何让农民群众既丰收又增收？

据农业农村部调度分析，今年新麦上市以来，市场运行呈现价格行情好、收购进度快两大特点：价格方面，由于新麦的质量明显好于去年，籽粒饱满、容重高，市场需求旺盛，收购均价稳定在每斤1.5元左右，比去年同期高约0.3元，是近年来最好的市场行情；收购进度方面，粮食加工、贸易、储备等企业收购意愿较强，入市积极、购销活跃，市场收购平稳有序，进度略快于上年。

“从后期走势来看，小麦产需平衡有余，收购价格将小幅波动。考虑到夏季高温多雨，粮食保存难度比较大，建议农民朋友们把握好售粮的时机和节奏，防范坏粮风险和市场风险，获得更好的收益。”刘涵说。

(责编：乔业琼、高雷)