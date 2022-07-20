原标题：邮储银行深耕现金管理服务 高效赋能客户财资管理

“邮储银行为我们提供现金管理服务10年了，陪伴我们从一家小公司发展到业务遍布全国20多个城市，帮助我们实现收支两条线管理、全国资金集中管理、定活自动互转等，极大地提升了资金管理效率。”浙江省某汽车销售服务有限责任公司负责人李先生称赞道。

这是邮储银行为广大客户提供专业、便捷、高效现金管理服务的一个缩影。凭借遍布全国的网络优势、丰富的产品种类、灵活的系统功能和专业的业务能力，邮储银行现金管理服务深受客户认可。截至2022年6月末，邮储银行现金管理业务服务活跃客户近60万家，占全行对公客户比例超40%，交易金额持续提升，有效助力客户的资金管理与价值实现。

深耕市场 “五大资金池”助力客户财务管理

现金管理不止于产品，还为企业财务管理带来全流程、专业化服务方案和高效、便捷的服务体验。邮储银行针对企事业单位不同行业、不同组织架构及不同资金管理模式，推出具有特色的“五大资金池”，并推出通讯、汽车、电力、保险、财务公司、商业零售连锁等众多行业解决方案，提升服务的针对性和有效性。

其中，“单账户资金池”主要为各地财政部门、社会保险管理部门、法院等政府机关以及学校等企事业单位提供服务，实现资金分户管理、分类计息。“智能资金池”根据客户闲置资金，兼顾流动性、收益性、安全性，助力中小企业效益提升。“实体资金池”为通讯、电力、汽车、保险、财务公司等行业客户提供差异化资金上划下拨方案。在不发生资金实际转移情况下，“虚拟资金池”为供应链上下游客户提供入池账户共享资金池可用资金。“平均资金池”将资金管理由树状关系变为平行关系，满足医药、教育等行业客户多账户可透支支付、日终清算补足、次日返还的资金共享高效管理需求。

发挥优势 打通资金管理“最后一公里”

邮储银行现金管理业务依托全行近4万个网点广泛覆盖城乡的优势，为客户搭建便捷高效的资金结算网络，实现同城、异地资金快速往来，为集团型、网络型、连锁型企业提供方便快捷的末端资金归集、资金集中和信息服务。

与此同时，邮储银行立足服务“三农”、城乡居民和中小企业定位，积极服务县域地区客户。例如，升级研发“实体+电子”单位结算卡，为县域地区对公客户提供便捷安全的结算服务；推出对公无卡自动柜员机（ATM）零存零取服务，满足现金结算频繁的农民合作社、个体工商户和乡镇中小企业客户自动柜员机（ATM）现金存取款需求。通过丰富的金融产品、良好的服务体验、切实的优惠让利，邮储银行积极践行“普惠城乡，让金融服务没有距离”的企业使命，将现金管理服务下沉到县及县以下地区，打通公司金融服务乡村振兴的“最后一公里”。

科技赋能 助推智慧服务迈上新台阶

目前，邮储银行瞄准业务前瞻性和市场敏锐度，不断加强金融科技在现金管理服务中的创新应用，强化对企业财务管理的辅助支持。例如，研发现金管理服务工作流，通过前台影像采集、光学字符识别（OCR）、移动展业等，提高业务处理效率；借助大数据、人工智能，增强客户需求分析与精准服务能力；通过简约页面设计、新型交互方式、智能化操作，推进业务线上化，提升客户体验。此外，邮储银行积极推动打造企业财税记账与资金管理整合的一体化智慧服务能力，进一步向金融生态服务延伸发展。

下一步，邮储银行将持续强化科技赋能，不断优化线上线下融合模式，拓展现金管理业务应用场景，努力为客户提供全方位、全流程、一体化、高效率的现金管理服务，助力客户提高资金使用效率、降低财务成本、提升风险管理水平。

(责编：董童、李源)