黄盛

上半年，全国夏粮总产量14739万吨；货物进出口总额同比增长9.4%；高技术制造业增加值同比增长9.6%，高技术产业投资增长20.2%；清洁能源消费占能源消费总量比重同比提高1.3%……近日，中国经济半年报出炉。数据显示，今年上半年，我国GDP同比增长2.5%，总体呈现企稳回升态势，较为成功地稳住了宏观经济大盘。

在数据背后，上半年中国经济形势有哪些特点？面临哪些压力？取得哪些成绩？下半年，中国经济如何再发力？在日前由中国人民大学重阳金融研究院（人大重阳）主办的“变局·重塑·发展——中国与世界”宏观形势论坛（2022年夏季年会）上，中国社科院副院长高培勇、财政部原副部长朱光耀、中国政法大学副校长时建中、中国人民大学副校长王轶、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵等行业专家，深入解析了当前的宏观经济形势。

高培勇：上半年稳中向好，下半年发展有信心

国家统计局数据显示，上半年中国经济增长2.5%，二季度增长0.4%。对于上半年的经济运行状况，高培勇用“超预期”进行概括。他表示，不管是超预期因素还是超预期变化都是用来认识刻画中国经济2022年上半年表现的关键词。

对于下半年经济的发展，高培勇认为，信心来自七个方面。具体来看，一是因为中国人民特别能吃苦耐劳、特别坚韧不拔的的精神品质和文化的基因；二是因为中国人对美好生活的憧憬和追求，具有不竭的动力和源泉；三是因为我国已经拥有1.58亿户市场主体，这一庞大群体的力量不可小视；四是因为我国已经建立起世界上最完备的工业体系，成为世界制造业第一大国，货物贸易第一大国、外汇储备第一大国，国内生产总值去年突破百万亿元大关，跃居世界第二大经济体，人均GDP总值超过1万美元，国家经济实力、科技实力、综合实力跃上新台阶，为中国经济持续快速发展奠定了坚实的基础；五是因为中国的发展潜力依然十分巨大，中国不仅拥有世界第一的超大规模市场，而且这一市场还在持续、快速扩张之中，再加上城镇化布局的潜力巨大，拥有刺激消费和扩大内需的较大的空间；六是因为我国拥有深化改革的巨大红利，全面深化改革、多点突破、科技创新亮点频出，若干领域实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构，为加快新旧动能的转换，推进经济结构转型调整升级提供了良好的条件，使经济发展的动力、活力得以充分地激发和释放；七是因为我国已经创造性地走出了一条中国式现代化道路，沿着中国式现代化道路走下去，中国经济一定能披荆斩棘、续写快速发展的奇迹。

朱光耀：警惕全球经济衰退引发新的国际债务危机

朱光耀表示，世界银行在今年5月预测2022年全球经济将有2.9%的增长，如果国际货币基金把2022年全球经济增长预测下调到3%或者以下，这将意味着全球经济陷入衰退。因此，同全球经济增长密切相关，我们要警惕全球经济衰退引发新的国际债务危机。

朱光耀认为，在全球经济基本处于衰退状态下，中国作为全球第二大经济体，保持经济的稳定可持续发展至关重要。“我们要全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进的工作总方针，疫情防住，经济要稳住，发展要安全，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实把稳经济大盘各项政策落实到位，坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键，更大力度地推进改革开放，巩固经济恢复的基础，保持经济运行在合理区间，努力实现争取今年的经济社会发展目标。”他说。

时建中：市场经济越成熟对《反垄断法》的需求越强烈

时建中表示，中国的《反垄断法》对滥用行政权力、 排除限制竞争的行政性垄断做了专章规定，这表达出法治对市场的信心、对市场的呵护、对市场的保障，市场经济越成熟对《反垄断法》的需求越强烈。

时建中介绍，《反垄断法》反对防止市场垄断，目的是要使市场在资源配置中发挥决定性的作用，使市场更有效，“同时这部法律要打破行政性垄断，目的是要规范政府的行为，使政府能更好地发挥作用，使政府更加有为，所以我们说《反垄断法》是一部推动有效市场和有为政府更好地结合的一部法律。”时建中说。

王轶：多极化、新型全球化、数字化、绿色化仍是世界经济大势所趋

对于上半年宏观经济形势，王轶表示，尽管上半年第二季度经济受到了严重干扰，但中国采取了积极的应对措施，依托中国经济自身韧性，依旧展现出了巨大的经济潜能。6月份，中国各项经济指标回暖明显，消费指标由负转正，固定资产投资额保持稳定，进出口指标尤其亮点。制造业、服务业PMI指数重新站上枯荣线。特别是具有代表意义的乘用车零售数量达到194.3万辆，同比增长22.6%，中国经济复苏动能明显。

王轶表示，面对重重困难和挑战，也更要看到世界各国之间团结合作的积极因素，努力构建新发展格局。根据联合国的统计，新冠疫情过后各国之间的经济联系反而是更加紧密，2021年世界贸易总额达到28.5万亿美元，创下历史新高，世界经济多极化、新型全球化、数字化、绿色化仍是大势所趋，和平与发展仍然是世界的主旋律。

李稻葵：从宏观政策、投资和产业、改革等方面推动经济发展

李稻葵预计，下半年美国和欧洲、日本等主要国家央行会进一步加息，未来这一两年还会收紧货币政策，但会相对比较温和。

对于中国经济下半年的走势，李稻葵表示，当下中国经济确实是遇到了一些困难，但正从三个方面应对当下的冲击：一是抓宏观政策，财政政策和货币政策齐发力；二是抓投资和产业，特别是基建，和产业投资；三是抓改革，要调动社会各个方面的积极性，要想方设法恢复，民营企业家投资和发展的信心。

(责编：乔业琼、高雷)